24 yıl sonra intikamını yeğenine aldırdı

Adana’da cinayete kurban giden Hüseyin Korkmaz’ın, 1997 yılında karıştığı bir olayda yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kişi tarafından yeğenine vurdurulduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin damında güvercin uçuran Hüseyin Korkmaz (50), kuşlara yem verdiği sırada cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Korkmaz, saldırganın tabancasından çıkan mermilerle sırtından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Korkmaz’ın ailesi 1997 yılında Deniz K. isimli bir kişinin öldüğü Enver A. isimli bir kişinin de yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, engelli kalan Enver A.’nın bu olaydan Korkmaz’ı sorumlu tuttuğunu cinayeti bunların işlemiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis bu aileye yoğunlaştı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyince saldırının olduğu saatlerde olay yerine yakın bir bölgede Serkan A.’ya ait olduğu belirlenen şüpheli bir otomobilin takibe başladı. Araştırmasını derinleştiren polis, Serkan A.’nın, olaydan sonra bindiği otomobili Orhan A.’nın kullandığını ve olaydan hemen sonra Serkan A.’nın amcası Enver A.’nın yanına evine gittiğini tespit etti. Bu bilgiler ışığında Enver A., yeğeni Serkan A. ile şüpheli aracı kullanan arkadaşı Orhan A.’nın yakalanması için adreslerine baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan A.’nın, ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini kabul ederek, “Güvercinlerim onun olduğu binaya doğru gidiyordu. Güvercinlerimi korkuttu. Bu nedenle onu vurdum. Orhan da bana yardım etti” dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı sulama kanalı içerisinde ele geçirdi. Hüseyin Korkmaz’ın ailesi ise güvercin olayının yalan olduğunu Serkan A.’yı felç kalan amcası Enver A.’nın azmettirdiğini 24 yıl önce yaşanan olayın öcünü almak için cinayetin işlendiğini söyledi. Polis ifadesini aldığı zanlılardan Serkan A.’yı cinayeti işlemek, Orhan A.’yı cinayete yardım ve yataklık etmek, Enver A.’yı ise cinayeti azmettirmek suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Zanlılardan Enver A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, iki zanlı tutuklandı.

