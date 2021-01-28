HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 yıl sonra intikamını yeğenine aldırdı

24 yıl sonra intikamını yeğenine aldırdı

28.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da cinayete kurban giden Hüseyin Korkmaz’ın, 1997 yılında karıştığı bir olayda yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kişi tarafından yeğenine vurdurulduğu ileri sürüldü.

Adana’da cinayete kurban giden Hüseyin Korkmaz’ın, 1997 yılında karıştığı bir olayda yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kişi tarafından yeğenine vurdurulduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin damında güvercin uçuran Hüseyin Korkmaz (50), kuşlara yem verdiği sırada cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Korkmaz, saldırganın tabancasından çıkan mermilerle sırtından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Korkmaz’ın ailesi 1997 yılında Deniz K. isimli bir kişinin öldüğü Enver A. isimli bir kişinin de yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, engelli kalan Enver A.’nın bu olaydan Korkmaz’ı sorumlu tuttuğunu cinayeti bunların işlemiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis bu aileye yoğunlaştı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyince saldırının olduğu saatlerde olay yerine yakın bir bölgede Serkan A.’ya ait olduğu belirlenen şüpheli bir otomobilin takibe başladı. Araştırmasını derinleştiren polis, Serkan A.’nın, olaydan sonra bindiği otomobili Orhan A.’nın kullandığını ve olaydan hemen sonra Serkan A.’nın amcası Enver A.’nın yanına evine gittiğini tespit etti. Bu bilgiler ışığında Enver A., yeğeni Serkan A. ile şüpheli aracı kullanan arkadaşı Orhan A.’nın yakalanması için adreslerine baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan A.’nın, ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini kabul ederek, “Güvercinlerim onun olduğu binaya doğru gidiyordu. Güvercinlerimi korkuttu. Bu nedenle onu vurdum. Orhan da bana yardım etti” dediği öğrenildi.
Polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı sulama kanalı içerisinde ele geçirdi. Hüseyin Korkmaz’ın ailesi ise güvercin olayının yalan olduğunu Serkan A.’yı felç kalan amcası Enver A.’nın azmettirdiğini 24 yıl önce yaşanan olayın öcünü almak için cinayetin işlendiğini söyledi. Polis ifadesini aldığı zanlılardan Serkan A.’yı cinayeti işlemek, Orhan A.’yı cinayete yardım ve yataklık etmek, Enver A.’yı ise cinayeti azmettirmek suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Zanlılardan Enver A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, iki zanlı tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldıKaradeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı
41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Çobanı evlilik vaadiyle dolandırdıktan sonra canlı yayında gözaltına alınan kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı: 21.7

Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Bursa'da donmak üzere olan kadın son anda kurtarıldı

Ekipler son anda fark etti! Bursa'da yürek yakan olay

Riva’da karaya oturan geminin son hali

Riva’da kurtarma çalışmaları başladı

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.