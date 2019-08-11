24 yılda 13 çocuğun koruyucu annesi oldu

FERDİ UZUN - Aydın'n Kuşadası ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Fatma Çilingir, 24 yılda Sevgi Evleri'nde kalan 13 çocuğa koruyucu annelik yaptı.

Kızının yönlendirmesiyle uzun süre önce Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla tanışan Fatma Çilingir son olarak Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 7 yaşındaki kız ve 10 yaşındaki erkek çocuğa yuvasını açtı.

Çilingir huzurevlerinde kalan yaşlıları ve yetiştirme yurtlarındaki çocukları ziyaret etmeyi çok seven kızı, 1999 yılında bir bebeğe koruyucu annelik yapmak için girişimde bulundu. Kahramanmaraşlı bebeğe kızıyla birlikte 13 yıl bakan Çilingir, bu süreçte evine "misafir çocuk" da alarak bakımlarını üstlendi.

Üçü erkek, dört evladı, eşi ve koruyuculuklarını üstlendiği çocuklarla mutlu bir yaşam süren Çilingir'in hayatı, 2009 yılında kızını kanserden yitirmesiyle üzüntülü bir sürece girdi. Eşini de 2016 yılında kaybeden Çilingir, kısa sürede kendisini toparlayarak, "kızımdan miras" dediği Sevgi Evleri'ni ziyaret etmeye devam etti.