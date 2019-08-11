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24 yılda 13 çocuğun koruyucu annesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda oturan 60 yaşındaki Fatma Çilingir, bir yandan kendi çocuklarına, diğer yandan Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara annelik yapıyor - 24 yılda 13 çocuğun koruyucu annesi olan Çilingir: - "Onları belki karnımda taşımadım ama yüreğimde taşıyorum. Karnında taşımak önemli değil. Önemli olan o koca yüreği verebilmek"

FERDİ UZUN - Aydın'n Kuşadası ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Fatma Çilingir, 24 yılda Sevgi Evleri'nde kalan 13 çocuğa koruyucu annelik yaptı.

Kızının yönlendirmesiyle uzun süre önce Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla tanışan Fatma Çilingir son olarak Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 7 yaşındaki kız ve 10 yaşındaki erkek çocuğa yuvasını açtı.

Çilingir huzurevlerinde kalan yaşlıları ve yetiştirme yurtlarındaki çocukları ziyaret etmeyi çok seven kızı, 1999 yılında bir bebeğe koruyucu annelik yapmak için girişimde bulundu. Kahramanmaraşlı bebeğe kızıyla birlikte 13 yıl bakan Çilingir, bu süreçte evine "misafir çocuk" da alarak bakımlarını üstlendi.

Üçü erkek, dört evladı, eşi ve koruyuculuklarını üstlendiği çocuklarla mutlu bir yaşam süren Çilingir'in hayatı, 2009 yılında kızını kanserden yitirmesiyle üzüntülü bir sürece girdi. Eşini de 2016 yılında kaybeden Çilingir, kısa sürede kendisini toparlayarak, "kızımdan miras" dediği Sevgi Evleri'ni ziyaret etmeye devam etti.

Çilingir, evini açtığı 7 ve 10 yaşındaki çocuğa bu kez hem annelik hem babalık yapmaya başladı.

Bu zamana kadar Sevgi Evleri'nde kalan 13 çocuğa annelik yapan Çilingir'in onlara olan sevgisi çevresinde de takdir topluyor. Çilingir, bazıları öz ailesine dönen çocuklarla görüşmeyi sürdürüyor.

- "Bu çocuklar, kızımın bana bıraktığı mirastı"

AA muhabirine açıklama yapan Çilingir, ilgilendiği çocukları evlatları gibi gördüğünü ve hayatını çocuklara adadığını anlattı.

Çilingir, şöyle konuştu:

"Çocukları çok seviyorum. İçimdeki bu sevgiyi başka çocuklarla da paylaşmak istedim. Yoksa benim 4 çocuğum var. Bu çocuklar kızımın bana bıraktığı mirastı. Çocuğumun mirasını devam ettiriyorum. Bu çocuklar aslında evladımdan geriye kalanlar. Onların 'annem' demesi bana yetiyor. Onlar benim her şeyim. Onları belki karnımda taşımadım ama yüreğimde taşıyorum. Karnında taşımak önemli değil. Önemli olan o koca yüreği verebilmek. Çocuk 9 ay sonra doğuyor ama ya sonra… Önemli olan sonrasında onlara sevgiyi verebilmek."

İlgilendiği çocukların dünyasını değiştirdiğini vurgulayan Çilingir, onlarla huzur bulduğunu belirtti.

Çocukların gelişiminde ilgi ve sevginin önemine işaret eden Çilingir, herkesi koruyucu ailelik konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk koruyucu aile sevgi evleri

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