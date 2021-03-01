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24 yıldır beraber yaşayan evsiz çifte şoke eden sürpriz! Sonunda muradına erdiler

Seray Üstün Seray Üstün 01.03.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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24 yıldır beraber yaşayan evsiz çifte şoke eden sürpriz! Sonunda muradına erdiler

Düğün törenleri çiftlerin en özel ve güzel anlarıdır. Çiftler düğün töreni hazırlıklarına neredeyse aylar öncesinden başlar. Çoğu çift için düğün törenin odak noktası birbirlerine olan bağlılıkları ve sevgilerini göstermektir. Filipinler’de yaşayan bu çifte hediye edilen düğün töreni sevgililerinin en güzel göstergesi oldu. İkilinin düğün görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rosalyn Ferrer ve Rommel Basco, 50’li yaşlarda Filipinler’de yaşayan bir çiftti. 24 yılı aşkın bir süredir beraber olan bu ikili Pampanga şehrinin sokaklarında zorlu bir hayat mücadelesi veriyordu. 6 çocuğu olan bu çift son birkaç yıldır boş bir arazide küçük bir kulübede yaşıyor.

çocuk

Yaşam koşulları göz önünde alındığında bir düğün çiftin karşılayamacağı ve hatta yiyecek için zar zor yeterli paraya sahip oldukları için hiçbir noktada öncelik veremeyeceği bir şeydi. Henüz 50’li yaşlarının başında olan bu çift satmak için atılmış plastikleri topluyordu. Günlük yiyecek maliyetini bu satışlar üzerinden karşılıyordu.

düğün

Yakın zamanda Rosalyn ve Rommel'in yaşadığı yerin yakınında bir kuaför salonu olan Richard Strandz adlı bir adam tarafından fark edildi. Çiftin hikayesini duyan ve 20 yılı aşkın süredir birlikte olmalarına rağmen ikisinin de bir düğün yetmeyeceğini öğrenen adam kendisini onlar için bir şeyler yapmak isterken buldu. Aklına çok romantik bir fikir geldi ve arkadaşlarından yardım istedi. Rosalyn ve Rommel için sürpriz bir düğün ve fotoğraf çekimi hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler,
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