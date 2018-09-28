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24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzey sınırında 1994'te terör operasyonu sırasında şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Jandarma Uzman Onbaşı Tayfun Özaksoy'un (23) Niğde'de yaşayan annesi Ayşeana Özaksoy, 24 yıldır her gün şehit oğlu için hazırlanan mezarı ziyaret ettiğini söyledi.

24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- IRAK'ın kuzey sınırında 1994'te terör operasyonu sırasında şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Jandarma Uzman Onbaşı Tayfun Özaksoy'un (23) Niğde'de yaşayan annesi Ayşeana Özaksoy, 24 yıldır her gün şehit oğlu için hazırlanan mezarı ziyaret ettiğini söyledi.
Güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik, Irak'ın kuzeyinde 1994 yılında düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tayfun Özaksoy'ın naaşına ulaşılamadı. Acılı anne Ayşeana Özaksoy, 24 yıldır oğlu için hazırlanan mezara sarılıp, dualar ediyor. Oğlunun şehit olduğu haberinden sonra naaşının bulunamadığını bilgisinin kendilerine verildiğini anlatan anne Özaksoy, şöyle dedi:
"Şehit haberlerinin ardından eve yakınlarımız telefon açıp Tayfun'u sorunca, içimize kuşku düştü. Aradan çok geçmeden eve gelen jandarma, acı haberi bizlere verdi. Babasına, 'Çocuğunuz şehit ama naaşı bulunamadı' dediler. En son oğlumla operasyona çıkmadan önce telefonda görüştük. 'Anne siz beni aramayın, ben sizi ararım, operasyona gidiyorum, bulamazsınız' dedi. Gerçekten 24 yıldır bulamadık."
'24 YILDIR BEKLİYORUM'
Şehit oğlu için hazırlanan mezarı her gün ziyaret ettiğini belirten Ayşeana Özaksoy, şunları söyledi:
"Oğlumun şehit olup bulunamamasından 24 yıl geçmesine rağmen ben hâlâ beklerim. Çocuğum keşke bulunsa da burada olsaydı. Hiç değilse yerini bilirdim, gelir böyle taşını severdim. Şimdi de mezarını seviyorum ama biliyorum içi boş, içinde çocuğum yok. En azından içinde olsaydı bir nebze de olsa içim soğurdu. Oğlumun naaşının bulunmaması bizlere ikinci bir acı yaşatsa da Rabbim sabrını veriyor. Her çalan kapıda, her çalan telefonda 'Ondan bir haber mi var?' diyerek bekliyorum. Oğlumun acısını da bu vatan için şehit olduğunu da hiç unutmayacağım."

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24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor

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