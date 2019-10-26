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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Yarışmada Anadolu Ajansı muhabirleri 7 dalda 12 ödüle layık görüldü - Özel ödüller kategorisinde, görev başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı ile bu yıl kansere yenik düşen Ersin Çakır adına ödül verildi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 7 dalda 12 ödül almaya hak kazandı.

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Değerlendirme Jürisi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde bir araya geldi.

Toplantıda, yarışmaya katılan 72 görüntü 5 kategoride değerlendirildi ve 3 özel ödül ile 2 de mansiyon ödülü verildi. Ayrıca özel ödüller kategorisinde, görev başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı ile bu yıl kansere yenik düşen kameraman Ersin Çakır adına hazırlanan ödüller de yer aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, yarışmaya gösterdiği ilgiden dolayı ATV/A Haber Kamera Servisi'ne ve derneğin "Benim Hikayem Eğitim Projesi"nin yönetmeni Sinan Demirkaya'ya teşekkür plaketi verilmesi uygun görüldü.

Yılın en iyi haber görüntüsü kategorisindeki ödüller, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaparken hedef alınan habercilere verildi.

Yarışmada, AA muhabirleri de 7 dalda 12 ödüle layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen yarışmanın özel ödüller kategorisinde, görev başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı adına "Haber Kameramanı Abdülkadir Nişancı Özel Ödülü" ile "Usta Haber Kameramanı Ersin Çakır Özel Ödülü" verildiğini söyledi.

Polatel, yarışmada dereceye giren gazetecilerin ödüllerinin, kasım ya da aralık ayında düzenlenecek törende verileceğini söyledi.

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüle layık görülen muhabir ve kurumları şöyle:

Yılın Haber Görüntüsü: Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaparken hedef alınan haberciler (Emin Sansar, Mehmet Akif Parlak, Yasin Dikme, Arif Hüdaverdi Yaman, Ahmet Kaplan ve Ömer Yasin Ergin-AA)

Yılın özel haberi: Yemende Çocuk Olmak (Engin Can Çelik- ATV/A Haber), Danışman (Gökhan Arıkan-ATV/A HABER)

Yılın Röportaj Haberi: Usta (Seyit Taşdelen-Hakan Aslan-TRT Haber)

Yılın Spor Haberi: Halı Saha (Ömer Ertuğrul-AA)

Yılın Serbest Haberi: Konserve Kutusundan Ayaklar (Ahmad Al Ahmad-AA)

- Özel ödüller

Haber Kameramanı Abdülkadir Nişancı Özel Ödülü: Antarktika (Servet Ülkü-AA)

Usta Haber Kameramanı Ersin Çakır Özel Ödülü: Gece Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları (Kenan Yeşilyurt-AA)

- Mansiyon ödülleri

Türkiye Güzellikleri Özel Ödülü: Ay Tutulması (Özkan Bilgin-AA)

Şeker-İş Özel Ödülü: Karı Koca Balıkçılar (Abdullah Coşkun-AA)

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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Aytekin Polatel Manavgat Türkiye Haber Kameramanları Derneği

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