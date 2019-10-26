Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 7 dalda 12 ödül almaya hak kazandı.

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Değerlendirme Jürisi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde bir araya geldi.

Toplantıda, yarışmaya katılan 72 görüntü 5 kategoride değerlendirildi ve 3 özel ödül ile 2 de mansiyon ödülü verildi. Ayrıca özel ödüller kategorisinde, görev başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı ile bu yıl kansere yenik düşen kameraman Ersin Çakır adına hazırlanan ödüller de yer aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, yarışmaya gösterdiği ilgiden dolayı ATV/A Haber Kamera Servisi'ne ve derneğin "Benim Hikayem Eğitim Projesi"nin yönetmeni Sinan Demirkaya'ya teşekkür plaketi verilmesi uygun görüldü.

Yılın en iyi haber görüntüsü kategorisindeki ödüller, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaparken hedef alınan habercilere verildi.