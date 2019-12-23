24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması

Bayburt'ta haber çalışması sırasında hayatını kaybeden AA muhabiri Abdülkadir Nişancı adına ilk kez bu yıl verilen Abdülkadir Nişancı Özel Ödülü'nü "Antarktika" görüntüleriyle AA kameranı Servet Ülkü alırken "Haber Kameramanı Ersin Çakır Özel Ödülü"nü "Gece haberlerinin görünmeyen kahramanları" görüntüleriyle AA kameramanı Kenan Yeşilyurt aldı.

Yılın Haber Görüntüsü kategorisinde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin, Ahmet Kaplan, Mehmet Akif Parlak, Mehmet Arif Altunkaynak ve AA kameramanı Yasin Dikme ile AA foto muhabirleri Emin Sansar, Arif Hüdaverdi Yaman ve Mahmut Serdar Alakuş ödüle layık bulundu.

Öte yandan mansiyon dalında Türkiye Güzellikleri Özel Ödülü'nü "Ay tutulması" çalışması ile AA foto muhabiri Özkan Bilgin, Şeker-İş Özel Ödülü'nü de "Karı koca balıkçılar" çalışması ile AA foto muhabiri Abdullah Coşkun aldı.

Ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan bazı basın kuruluşlarının muhabir, kameraman ve foto muhabirleri de ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına ödüllerini dağıttı.

Törene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ile davetliler katıldı.

