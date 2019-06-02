24:1 Koşusu'nun Türkiye etabı Beykoz'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen 24:1 Koşusu'nun Türkiye etabı Beykoz'da yapıldı.

Fiji adasında başlayıp her saat diliminde bir ülkeye uğradıktan sonra Los Angeles'ta sona erecek IAAF 24:1 Koşusu'nun Türkiye etabı Beykoz Belediyesi önündeki sahilde gerçekleştirildi.

Gidiş-geliş olarak ölçülen 1 millik parkurda yapılan koşuya farklı yaş gruplarından çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Tüm amatörlerin katılımına açık olarak yapılan, sağlık yaşam, hareket ve sporla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe, milli atlet Sema Aydemir, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ve ilçe protokolü de destek verdi.

Yarışma sonunda Beykoz Belediyesi birincilere 1500, ikincilere 1000, üçüncülere de 750 TL para ödülü verdi. Ayrıca tüm yarışmacılara anı madalyası ve katılım belgesi takdim edildi.

Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar da kendileri için hazırlanan atletizm ve aktivite alanlarında spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

- "Beykoz'da spor adına çok iyi şeyler olacak"

Koşu sonunda katılımcıları kutlayan ve dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Türkiye Atletizm Federasyonuna ilçemizi tercih ettikleri için ilçe sakinlerimize de yarışmaya katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç, ilçemizde spor adına çok iyi şeyler olacak." diye konuştu.

