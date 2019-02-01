HABER

241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 241 parça tarihi eseri 500 bin euro karşılığında satmaya çalışırken, gözaltına alınan 2 şüpheliden Ali Ceylan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 241 parça tarihi eseri 500 bin euro karşılığında satmaya çalışırken, gözaltına alınan 2 şüpheliden Ali Ceylan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bazı şüphelilerin Side'de tatil yapan yerli- yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Araştırma sonucu Ali Ceylan ve B.A.'nın, Side turizm merkezinde, tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelilerin kullandığı otomobili 29 Ocak Salı günü Antalya- Manavgat D- 400 yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 70 bronz heykel, 14 heykel parçası, 1 bronz bileklik, gümüş ve bronz 42 sikke, 30 tarihi obje, 84 metal yüzük olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Side'de satmaya çalıştıkları tarihi eserler için alıcılarla 500 bin euroya pazarlık yaptığı belirlenen şüphelilerden Ali Ceylan, eserlerin kendisine ait olduğunu ve Muğla'da adını bilmediği kişilerden aldığını öne sürdü. B.A. ise tarihi eserlerle ilgisi olmadığı, sadece Ali Ceylan'ı Fethiye'de otomobiline aldığı, birlikte Side'ye gelmek için yola çıktıkları iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Ceylan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı241 parça tarihi eseri satmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Otomobilde esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildiOtomobilde esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi
Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (3)Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.