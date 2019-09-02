244 hırsızlık olayına karışan akıl hastası serbest bırakıldı

Zonguldak’ta 2006 yılından bu yana 244 hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir iş yerinin açık bulunan camından içeri giren Eşref B. (30), yazarkasadaki bin 670 TL parayı alarak ortadan kayboldu. Zanlı, Pazar günü de Bahçelievler Mahallesi’nde B.Ç.’ye (35) ait bisikleti evinin önünden çaldı. Polisin izini sürdüğü şüpheli, çaldığı bisikletle birlikte Milli Egemenlik Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemede Eşref B.’nin akıl hastası olduğu ve fiil ehliyetinin bulunmadığı, 2006 ile 2012 yılları arasında 106 hırsızlık olayına karıştığı ve daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görerek 2018 yılında taburcu olduğu, 2018 yılı Kasım ayından bu yana ise 32 adet olmak üzere toplam 138 adet hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan Eşref B., sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Eşref B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Eşref B. geçen Şubat ayında Yeşil Mahalle’de bir marketin önünde bulunan içecek dolabı ve dükkanın camını kırarak içeri girmeye çalışmıştı. İçeriye giremeyince dükkanın önündeki son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alarak Tepebaşı Mahallesi Topbaşı Sokak’ta bulunan başka bir marketin önüne bırakan zanlı, sürgülü kapıyı açıp buradaki marketten de bir miktar para çalmıştı. Yine Şubat ayında girdiği elektrikçi dükkanında güvenlik kamerasına yakalanan Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak elini ağzına götürüp ’sus’ işareti yapmıştı. Bir kuaföre de girerek radyo çalan zanlının iş yeri sahibine “İş yerinize alarm ve güvenlik sistemi taktırın” dediği öğrenilmişti. Zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.



