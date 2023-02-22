248. saatte kurtarılan Aleyna'nın durumuna doktorlar bile inanamamıştı! Erdoğan Aleyna Ölmez'i hastanede ziyaret etti

17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası enkaz altından çıkarıldığı anlar ve ilk sözleriyle gündeme oturmuştu. Durumu iyi olduğu belirtilen Ölmez'in hastaneden çıkması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini ziyaret etti.

Ölmez, enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılmış, sonra da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilerek tedavisine başlanmıştı.

Daha önce Aleyna'yı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hastanede ziyaret etti.

Prof. Dr. Cengiz Dilber, Aleyna'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çok inanılmaz bir olay. Bizi şaşırttı, sağlık durumu çok iyi." diye demişti.

