HABER

249 Dışişleri Bakanlığı Çalışanı İçin Yakalama Kararı

20.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı oldukları iddiasıyla, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 249 personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

249 Dışişleri Bakanlığı Çalışanı İçin Yakalama Kararı

Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı oldukları iddiasıyla, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 249 personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

42 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şimdiye kadar 78 kişi gözaltına alındı. Başlatılan beş farklı soruşturma kapsamında, Dışişleri Bakanlığı sınavlarında Fethullah Gülen yapılanması mensubu adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "2010-2011-2012-2013 yılları Aday Meslek Memurluğu sınavlarına istinaden ataması yapılan 275 şahıs bulunduğu, bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS-KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edilerek, Ankara ve diğer 42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatılmış olup, 78 şüpheli yakalanmış diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir" dendi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İzmir’de 100. Yılda 350 Metrelik Atatürk Posteriİzmir’de 100. Yılda 350 Metrelik Atatürk Posteri
Almanlar en çok belediye başkanlarına güveniyorAlmanlar en çok belediye başkanlarına güveniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Kilo verip bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Kilo verip bambaşka biri oldu!

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.