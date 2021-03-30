HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 249 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

249 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

30.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da şüphe üzerine yapılan üst aramasında 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

249 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da şüphe üzerine yapılan üst aramasında 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından şüphe üzerine yapılan üst aramasında 249 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçen M.S.(40) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacakHibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı

Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı

Muğla'daki görüntüle tepki çekmişti! Kız arkadaşını darp eden Engin C. için karar

Kız arkadaşını darp eden Engin C. için karar

Ülke genelinde 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'

Köyüne dönene hayvansal üretim desteği! Köye dönene devlet destek verecek

Köye dönene karşılıksız destek

Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da teravih var mı? Bakan Koca açıkladı

Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Kritik MGK toplantısı başladı

Beştepe'de kritik toplantı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.