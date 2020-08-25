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  4. 25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti, bin 502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

25 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.
koca

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