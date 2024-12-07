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  4. 25 araç birbirine girdi! Bitlis'te zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

25 araç birbirine girdi! Bitlis'te zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

07.12.2024 11:00
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Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. En az 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Kazanın ardından kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

25 araç birbirine girdi! Bitlis'te zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde meydana geldi. Dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde tır, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

ARAÇLAR KULLANILMAZ HALDE

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Meydana gelen kazalarda kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

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Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

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Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devem ediyor.

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İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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