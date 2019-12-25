25 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Savunma Bakanı Mark Esper’ın Batı Afrika’daki Amerikan askerlerini büyük ölçüde ya da tamamen geri çekmek için getirilen önerileri değerlendirdiğini yazıyor. Gazete, gerçekleşmesi durumunda planın Amerika’nın dünyanın dört bir yanında konuşlu askerlerinin yer değiştirmesi anlamına geleceğini kaydediyor. Habere göre Amerika’nın Batı Afrika’dan çekilmesiyle ilgili tartışmalara Nijer’de kısa süre önce inşa edilen 110 milyon dolarlık insansız hava aracı üssünün terk edilmesi ve Mali, Nijer ve Burkino Faso’daki militanlarla savaşan Fransız güçlere verilen desteğin sona erdirilmesi de dahil. Amerikan Savunma Bakanlığı’nın amacı, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terör gruplarıyla mücadele için oluşturulan misyonları geri çekmek, bunun yerine “Büyük Güçler” olarak adlandırılan Rusya ve Çin’le daha etkili şekilde rekabet etmek için öncelikleri yeniden belirlemek. Amerika’nın Batı Afrika’daki askeri varlığının geleceğine ilişkin kararın Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Kararın Kongre üyelerinin, müttefiklerin ve askeri yetkililerin tepkisini çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililere göre Afrika’daki askeri revizyonu Latin Amerika’daki bir benzerinin izlemesi, ardından da Irak ve Afganistan’daki asker sayısının azaltılması bekleniyor. Afrika’da 6 ila 7 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu Sahra Çölü’nün güneyinde ve Afrika Boynuzu ülkeleri olarak bilinen Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya’da görev yapıyor.