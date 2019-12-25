25 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Savunma Bakanı Mark Esper’ın Batı Afrika’daki Amerikan askerlerini büyük ölçüde ya da tamamen geri çekmek için getirilen önerileri değerlendirdiğini yazıyor. Gazete, gerçekleşmesi durumunda planın Amerika’nın dünyanın dört bir yanında konuşlu askerlerinin yer değiştirmesi anlamına geleceğini kaydediyor. Habere göre Amerika’nın Batı Afrika’dan çekilmesiyle ilgili tartışmalara Nijer’de kısa süre önce inşa edilen 110 milyon dolarlık insansız hava aracı üssünün terk edilmesi ve Mali, Nijer ve Burkino Faso’daki militanlarla savaşan Fransız güçlere verilen desteğin sona erdirilmesi de dahil. Amerikan Savunma Bakanlığı’nın amacı, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terör gruplarıyla mücadele için oluşturulan misyonları geri çekmek, bunun yerine “Büyük Güçler” olarak adlandırılan Rusya ve Çin’le daha etkili şekilde rekabet etmek için öncelikleri yeniden belirlemek. Amerika’nın Batı Afrika’daki askeri varlığının geleceğine ilişkin kararın Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Kararın Kongre üyelerinin, müttefiklerin ve askeri yetkililerin tepkisini çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililere göre Afrika’daki askeri revizyonu Latin Amerika’daki bir benzerinin izlemesi, ardından da Irak ve Afganistan’daki asker sayısının azaltılması bekleniyor. Afrika’da 6 ila 7 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu Sahra Çölü’nün güneyinde ve Afrika Boynuzu ülkeleri olarak bilinen Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya’da görev yapıyor.
Washington Post ise Kuzey Kore’nin silah programının kapsamını genişlettiğini, yeni ve daha güçlü silah elde etme çabalarından asla vazgeçmediğini yazıyor. Gazete, son haftalarda uydu kameralarıyla çekilen görüntüler, Kuzey Kore’nin geçmişte füze test ettiği birkaç noktada hazırlık çalışmalarının yapıldığına işaret ettiğini kaydediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Trump Yönetimi’yle nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi durumunda Amerika’ya bir “Noel hediyesi” göndereceğini söylemişti. 13 Aralık’ta Sohae rampasında yapılan deneme, söz konusu hediyenin ne olacağına ilişkin spekülasyonları kızıştırdı. Öte yandan Başkan Trump, bu konuda, ”Belki güzel bir hediyedir, füze yerine bana vazo gönderecektir,” diyerek Kim Jong Un’un hediye sözünü ciddiye almadığının işaretini verdi. Ancak Kuzey Kore’nin son dönemde faaliyetleri yoğunlaştırması, Amerikan istihbarat dairelerinin uzun zamandır şüphelendiği gerçeği doğruladı. Gazete, bu gerçeğin, Kuzey Kore’nin son iki yıldır en gelişmiş füzelerin denemesini durdurmasına rağmen yeni ve gelişmiş silah elde etme çabalarına aslında hiç ara vermemiş olduğunun altını çiziyor.
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