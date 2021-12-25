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  4. 25 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

25 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

25.12.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Binlerce kişinin ilgi odağındaki Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Çekiliş, 25 Aralık akşamında 21.30'da başlıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki!

Şans oyunları arasında en popüler olanlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

25 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

25 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar kısa süre içerisinde belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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