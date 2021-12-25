25 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

Şans oyunları arasında en popüler olanlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

25 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

25 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar kısa süre içerisinde belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



