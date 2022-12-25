25 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. AFAD, geçtiğimiz gün Pütürge Malatya'da 01.14 sıralarında 7.22 km derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 23 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde ve 7.89 derinliğinde saat 20.23 sıralarında deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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