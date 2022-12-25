25 Aralık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 23 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde ve 7.89 derinliğinde saat 20.23 sıralarında deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ





