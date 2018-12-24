25 Aralık kumpas davası'nda karar açıklandı 

Yüksel KOÇ-Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)-FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda yapılan karar duruşmasına 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Son sözlerin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verildi.

10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ile diğer sanıklar Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'i, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.