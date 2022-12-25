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25 Aralık Süper Loto çekilişi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık 2022 Süper Loto çekilişiyle ilgili detaylar

25.12.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Aralık Süper Loto çekilişiyle ilgili araştırmalar akşam saatleri iyice hız kazandı. Talihli olmak için heyecanlanan şans oyunu meraklıları Süper Loto saat kaçta, Süper Loto hangi günler çekiliyor gibi konuları araştırmakta. Peki ilginin bu kadar yoğun olduğu çekiliş ne zaman yapılacak, sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekilişi ile ilgili merak edilenler...

25 Aralık Süper Loto çekilişi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık 2022 Süper Loto çekilişiyle ilgili detaylar

Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılıyor. Saat 21.30'da yapılacak çekiliş için meraklıları çoktan heyecanlanmaya başladı bile. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişe ilgi oldukça fazla. 22 Aralık 2022'de yapılan son Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmamış ve 37.815.605,98 ₺ büyük para ödülü devretmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ödül sahibini bulacak mı yoksa yine mi devredecek merak konusu. Peki her çekilişi heyecanla beklenen Süper Loto nasıl oynanır? İşte detaylar...

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto hangi günler çekiliyor merak edilen konulardan biri. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişin bu haftaki son ayağı bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Peki Süper Loto nasıl oynanır?

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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmezseniz kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminalin sizin için rastgele 6 numara seçmesini sağlayabilirsiniz. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu da oluşturabilirsiniz.Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirseniz kazanıyorsunuz. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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