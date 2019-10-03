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"25 bin hasta organ bekliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: - "Ülkemizde maalesef Bakanlığımız sisteminde kayıtlı 25 bin hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir"

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Türkiye'de sistemde kayıtlı 25 bin hastanın organ beklediğini ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklendiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Türkiye Sağlık Merkezi ve aile sağlık merkezlerinde görevli organ ve doku bağışı sorumlularına yönelik toplantı düzenlendi.

Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğünde organize edilen toplantıda, bu yıl ve bundan sonra yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organ bağışının önemine işaret ederek, "Unutmamak gerekir ki her bağış yeni bir hayattır." dedi.

Çabalarının organ ve doku bekleyen hastaların bir an önce normal hayatlarına dönmesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir." diye konuştu.

- "Her yıl organ bekleyen 1300 hasta hayatını kaybediyor"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen hastaların önemli sorun oluşturduğunu anlatan Kasapoğlu, "Ülkemizde maalesef Bakanlığımız sisteminde kayıtlı 25 bin hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık 1300'ü organ bulunamadığından hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerek bu toplantılarda, gerekse halkı bilinçlendirmek amacıyla açılan stantlarda vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes yakınlarını bu konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede ihtiyacı olduğunda organ bulabileceğini bilmelidir. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Sizden sonra geride bırakacağınız en güzel miras, hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır."

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ordu organ bağışı Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu

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