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  4. 25 bin lira ceza kesilen kına gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

25 bin lira ceza kesilen kına gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Bursa’da kına gecesine yapılan baskında maske takmayanlara 25 bin 650 lira ceza kesildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gelin, damat ve davetlilerin pistte maskesiz göbek atması saniye saniye kaydedildi.

25 bin lira ceza kesilen kına gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Koronavirüs vakalarını önlemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Düğün salonunda incelemelerde bulunan ekipler, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti. Baskında korona virüs tedbirlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca damat H.Ş., gelin M.Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza kesildi.

25 bin lira ceza kesilen kına gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, polis baskınından önce kimsenin maske takmadığı, gelin ve damadın karşılıklı pistte göbek attığı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 15 yaş altı kişilerin cemiyetlere katılması yasak olmasına rağmen, bazı çocukların da kına eğlencesinde olması dikkati çekti.

İHA

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