HABER

25 bin liralık telefon kablosu hırsızlığına 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

KARS'ta, 25 bin lira değerinde telefon kablosu çalan ve bunu satın alan 9 kişi gözaltına alındı.

25 bin liralık telefon kablosu hırsızlığına 9 gözaltı

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- KARS'ta, 25 bin lira değerinde telefon kablosu çalan ve bunu satın alan 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri telefon kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapan ve telefon kablolarını satın aldığı tespit edilen T.K., Y.A., A.K., M.K., T.K., İ.Ç., F.K., Y.A., ve C.P.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin satmış oldukları 300 kilo ağırlığındaki telefon kablosu yakılmış vaziyette bulundu. Gözaltına alınanlardan T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu, diğer 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

25 bin liralık telefon kablosu hırsızlığına 9 gözaltı25 bin liralık telefon kablosu hırsızlığına 9 gözaltı25 bin liralık telefon kablosu hırsızlığına 9 gözaltı

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiİspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- YenidenAdana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.