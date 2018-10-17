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25 bin liralık ziynet eşyası çalan kadınlar terminalde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, girdikleri evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadından 2'si, şehirler arası otobüs terminalinde, polis operasyonuyla yakalandı.  Hırsızlık olayı, 12 Ekim günü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

25 bin liralık ziynet eşyası çalan kadınlar terminalde yakalandı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, girdikleri evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadından 2'si, şehirler arası otobüs terminalinde, polis operasyonuyla yakalandı.
Hırsızlık olayı, 12 Ekim günü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. T.B.'ye ait eve boşken, kapı kilidi göbeğini düşürme yöntemiyle giren 3 kadın, 25 bin liralık ziynet eşyası çaldı. T.B., evine geldiğinde hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine çalışma başlattı. Polisin teknik takibi sonucu hırsızlığı gerçekleştiren kadınların S.K., P.G. ve G.K. olduğu tespit edildi. S.K. ve P.G., şehirler arası otobüs terminalinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

25 bin liralık ziynet eşyası çalan kadınlar terminalde yakalandı

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