HABER

25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bursa’da kilitli olmayan evin kapısını kart film ile açan hırsız, evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı

Bursa’da kilitli olmayan evin kapısını kart film ile açan hırsız, evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre Y.E., evin kapısını kilitlemeden dışarı çıktı. Evin boş olduğunu fırsat bilen zanlı G.A. ise kapıyı kart film sıkıştırma yöntemi ile tek bir hareketle açtı. Hırsız, evde bulunan yaklaşık 25 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.
Eve geldiğinde takılarının yerinde olmadığını gören Y.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin yakın çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından benzer hırsızlık olaylarından kaydı bulunan G.A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çıkardığı mahkemece tutuklanan G.A., cezaevine gönderildi.

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Terör mağdurları yaralarını sarıyorTerör mağdurları yaralarını sarıyor
Fuhşun şifresi "lüks araba"Fuhşun şifresi "lüks araba"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.