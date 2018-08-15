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25 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 25 bin oldu.

25 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 25 bin oldu.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 15'inci günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 25 bin olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

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25 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti25 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti25 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti25 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

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