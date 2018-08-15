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25 bin Suriyeli koşarak gitti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Ülkelerine bir an önce gitmek isteyen geceden sıraya giren Suriyeliler, sabah 08.30'da sınır kapısının açılmasıyla adeta 'depar' atarak işlemler için koşturmaya başladı.

Ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 25 bini buldu.

25 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

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Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen çok sayıda Suriyeli geceden sıraya girerek Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken, sabah itibariyle ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 25 bini buldu.
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Bazı Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaların üzerinde yatarken, bazıları ise asfalt zeminde uyudu. Suriyelilerin arasında zaman zaman sıra yüzünden tartışmalar yaşanırken, 08.30’da kapıların açılmasıyla birlikte adete depar atarak işlemlerini yaptırmak için koşmaları dikkat çekti.
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Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin ve Suriye’nin diğer bölgelerine gidiyor.
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Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan Suriyelilerin günde 3 bin kadarı ülkesine gidiyor.
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Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor. Rahatsızlanan Suriyelilere de sağlık ekipleri müdahale ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli bayram sınır kapısı

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