RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Rize, Erzurum ve Artvin'den 72 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anlara sahne olan güreşleri, yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.

Festivale "Karabela" adlı boğasıyla katılan Nurten Aykut, büyük ilgi gördü. Aykut'un güreşler boyunca yanından ayrılmadığı boğasıyla sürekli konuşması dikkati çekti.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 70 bin lira ödül verildi.

- "Çocuğum gibi bakıyorum"

Nurten Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır boğa yetiştirdiğini, onları fındık, ceviz, üzüm ve arpa ezmesiyle beslediğini anlattı.

Boğaları evlatlarından ayırmadığını belirten Aykut, "Her şeyleriyle ilgileniyorum. Onlar benim bir parçam. Onlara sevgimi, her şeyimi veriyorum. Bu sevgi tarif edilemez." dedi.

Güreşleri izleyen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylacılıkla meşhur bölgede boğa güreşlerinin önemli bir gelenek olduğunu söyledi.