HABER

25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki festival kapsamında yapılan boğa güreşleri, heyecanlı anlara sahne oldu

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Rize, Erzurum ve Artvin'den 72 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anlara sahne olan güreşleri, yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.

Festivale "Karabela" adlı boğasıyla katılan Nurten Aykut, büyük ilgi gördü. Aykut'un güreşler boyunca yanından ayrılmadığı boğasıyla sürekli konuşması dikkati çekti.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 70 bin lira ödül verildi.

- "Çocuğum gibi bakıyorum"

Nurten Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır boğa yetiştirdiğini, onları fındık, ceviz, üzüm ve arpa ezmesiyle beslediğini anlattı.

Boğaları evlatlarından ayırmadığını belirten Aykut, "Her şeyleriyle ilgileniyorum. Onlar benim bir parçam. Onlara sevgimi, her şeyimi veriyorum. Bu sevgi tarif edilemez." dedi.

Güreşleri izleyen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylacılıkla meşhur bölgede boğa güreşlerinin önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Boğaların, yayla yolculuğu öncesinde liderlik için yarıştığını ifade eden Haşimoğlu, şunları kaydetti:

"Boğalar arasında yaylalara çıkmadan önce kimin lider olacağına karar verilmesi lazım. Bir anlamda bu alanlar boğaların birbirini gördükleri, liderin belirlendiği alanlar. Yüksek yaylalarda bu kavgalar olsa hasarlar olabilir. Bir anlamda festival barış ortamı içinde, kimseye zarar vermeden liderin belirlendiği yerler oluyor."

Öte yandan, festivale katılan dağcılar, alandaki kayalara asılı 70 metrekarelik Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı'nın da katıldığı festivale, Arap turistler yoğun ilgi gösterdi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Yürüyüş yasağına, kadın platformundan tepkiYürüyüş yasağına, kadın platformundan tepki
Adnan Menderes Arapça ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldıAdnan Menderes Arapça ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali Rize

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.