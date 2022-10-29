HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 25 derecelik sıcaklık farkı sonucunda aktarlarda yoğunluk oluştu

25 derecelik sıcaklık farkı sonucunda aktarlarda yoğunluk oluştu

29.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de günlük 25 derecelik sıcaklık farkı insanlarda hastalıklara ve vücut kırgınlıklarına neden olurken, vatandaşlar vücut direncini arttırmak için bitkisel ürünlere başvuruyor. Sonbaharın gelmesiyle yurdun bir kısmında havaların hissedilir biçimde soğudu.

Eskişehir ‘de havası soğuyan illerin başında geliyor. Son dönemlerde sabah saatlerinde hemen hemen 0 derece olan hava sıcaklıkları, öğle saatlerine doğru 20 dereceye kadar yükseliyor.

Havanın değişkenliğinden dolayı ne giyeceğini dahi karar vermekte güçlük çeken vatandaşların başı grip, nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları ile dertte. Bu hastalıklardan kısa sürede kurtulmak isteyenler aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Vücut direnci artıran ürün ve çayları tüketen insanlar, bu yolla hastalıklardan uzak durmayı hedefliyor.

“25 DERECELİK FARK KIRGINLIK, YORGUNLUK MEYDANA GETİRİR”

Sert hava geçişleri sonrası vatandaşların dükkânında yoğunluk oluşturduğunu ifade eden aktar Koray Özkılıç, bitki çayları başta olmak üzere vücut direncini artıran ürünlerin faydalarına değindi.

Bu dönemde vücut direncinin öneminden bahseden Koray Özkılıç, “İnsanlar son dönemlerde sabah 0 derece hava sıcaklığında işe geliyorlar, öğlene kadar hava 25 dereceye kadar yükseliyor. Bu 25 derecelik fark insan vücudunda kırgınlık, yorgunluk meydana getirir. Bu durumu vücut savunmasını arttırarak engelleyebiliriz.

Doğal beslenip, bitkilerden de destek almamız gerekir. Bunları kullandığımızda vücudun savunması artacak, savunması ve antioksidan özelliği artan vücudun da direnci de gelişecektir. Sayacağım bitkileri çay gibi demlediğimizde vücudun savunmasını artırıp, kırgınlığı azaltırız. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, kuşburnu, kebabiye ve bunların ekinizya ve ıhlamuru karıştırdığımızda meydana gelen çay vücut direncimizi artırır. Grip, nezle ve soğuk algınlığında vücudun direnci azaldığı için bu çay direnci artıracaktır. Özellikle okul çağındaki çocuklarımıza bu kış çaylarından içirmemiz gerekir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!
Atatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Atatürk'e yakışır bir heykel istiyoruzAtatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Atatürk'e yakışır bir heykel istiyoruz
Fotoğrafı ilk kez yayınlandı, değişimi şaşkına çevirdiFotoğrafı ilk kez yayınlandı, değişimi şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.