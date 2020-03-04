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25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı Yedek planlama ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Polis Akademisi, 3 Mart itibari ile 25ç Dönem POMEM Kadın Özel harekat Sınavı sonuçlarını yayımladı. Peki yedek planlama ne zaman açıklanacak? Hangi adaylar yedek olarak belirlendi? İşte detaylar...

25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı Yedek planlama ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi’nden gelen duyuru ile 3 Mart Salı günü 25. Dönem Pomem Kadın Özel harekat Sınavı sonuçları ilan edildi. Adaylar E-devlet üzerinden sınavı kazanıp kazanmadıklarını kontrol ettiler. Peki yedekleme planı ne zaman açıklanacak, yedek adaylar ne zaman belli olacak?

YEDEK PLANLAMA NE ZAMAN?

Akademi’den yapılan POMEM sonuçları açıklamasına göre henüz yedek planlama ilan edilmiş değil. Adayların yedek planlama ile ilgili pa.edu.tr olan Polis Akademisi’nin resmi sayfasından takip etmeleri istenmektedir. Nitekim yedek adaylar posta veya başka bir iletişim yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

25. DÖNEM SONUÇLARI

Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

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Polis Akademisi POMEM

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