25 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, dün aralarında eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama'nın da bulunduğu Demokrat Parti'nin önde gelen bazı isimlerine ve CNN Televizyonu'nun New York'taki merkezine bombalı paket gönderilmesiyle ilgili gelişmelere geniş yer ayırıyor. New York Times, Kongre ara seçimlerine iki haftadan az süre kala Trump karşıtı bazı kişi ve kuruluşlara bombalı paket gönderilmesinin, uzun süredir zaten diken üzerinde olan ülkeyi sarstığını ve siyasi söylemin sertlik dozunun fazlasıyla aşılıp aşılmadığı tartışmasını başlattığını yazıyor. Adreslerine bomba gönderilen Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros ve CNN Televizyonu, uzun süredir sağcı siyasi saldırıların hedefindeydi. Patlayıcı içerikli paket gönderilenler arasında Demokrat Parti destekçisi milyarder George Soros, Californialı Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Maxine Waters, aktör Robert De Niro, eski Adalet Bakanı Eric Holder ve eski CIA Başkanı John Brennan gibi, Başkan Trump'a sert eleştiriler yönelten kişiler bulunuyor. Patlayıcılar, incelenmek üzere Federal Soruşturma Dairesi FBI'ın Virginia'daki laboratuarına gönderildi. CNN Televizyonu Başkanı Jeff Zucker ise yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın, özellikle de Beyaz Saray Basın Sözcüsü'nün, kullandıkları kelimelerin önemli olduğunu anlamaları gerektiğini belirtti. Zucker, Beyaz Saray'ın basına yönelik saldırıların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını da kaydetti. Öte yandan Başkan Trump, tüm Amerika'nın birlik olması gerektiği çağrısında bulundu. Demokrat Parti liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer ise yaptıkları ortak açıklamada, ”Şiddet eylemlerini onaylayan açıklamalarını geri çekmediği sürece Başkan Trump'ın sözlerinin hiçbir anlamı yoktur,” dedi.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın uyarılara rağmen kişisel akıllı telefonlarını kullanmaya devam ettiğini, bu telefonlardan yakın arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarının Çin ve Rus istihbaratı tarafından dinlendiğini bildiriyor. Habere göre danışmanları, Trump'a, görüşmelerini güvenli Beyaz Saray sabit hat telefonlarıyla yapması konusunda sürekli baskı uyguluyor. Ancak Başkan, kişisel akıllı telefonlarını bırakmamakta ısrar ediyor. Gazetenin adını açıklamadığı kaynaklardan edindiği bilgiye göre Beyaz Saray yetkililerinin, kendi telefonlarını kullanırken Trump'ın gizli ve hassas bilgileri konuştuklarına söylememesini ummaktan başka çaresi yok. Kaynaklar, Çin'in Trump'ın konuşmalarını dinleyerek edindiği bilgileri özellikle ticaret savaşlarının daha da tırmanmasını engellemek için kullanma yoluna gideceği yönünde veriler olduğunu da söylüyor. Çinli istihbarat yetkilileri, Trump'ın sık sık telefonda konuştuğu isimleri kullanarak Başkan'a özellikle bu kişiler aracılığıyla ticaret anlaşmaları konusunda baskı yapmayı düşünüyor. İşadamları ve akademisyenlerin siyasetçilere baskı yapma aracı olarak kullanılması, yeni bir istihbarat taktiği değil. Ancak gazete, Çin'in bundan farklı olarak doğrudan dinlediği konuşmalardan Trump üzerinde en çok kimlerin etkili olduğunu, hangi yaklaşımların Trump üzerinde baskı kurmak için işe yarayacağını çok iyi bildiğini kaydediyor.