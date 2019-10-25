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25 Ekim Amerikan Basınından Özetler

25.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

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25 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, siyasi yelpazenin her iki kanadının geçen hafta yaşamını yitiren medeni haklar savunucusu ve Temsilciler Meclisi Demokrat Partili üyesi Elijah Cummings’e veda etmek için bir araya geldiğini yazıyor. Gazete, Cummings’in hayatı boyunca eşitlik için mücadele ettiğini, bu nedenle Kongre’nin “kuzey yıldızı” ve “ahlaki belkemiği” olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Cummings’i son yolculuğuna uğurlamak için binlerce vatandaş, Kongre’de toplandı. Yaklaşık iki yıldır rahatsız olan ve 68 yaşında hayatını kaybeden Cummings, Denetim ve Reform Komisyonu’nun başkanı olarak Trump aleyhine açılan azil soruşturmasında önemli rol üstlenmişti. 1996’dan bu yana Maryland eyaletinin en büyük kenti Baltimore ve civarını Kongre’de temsil eden Cummings, naaşı Kongre’de katafalka kaldırılan ilk siyah siyasetçi oldu. Bu onur, daha önce yaklaşık 20 senatör, Temsilciler Meclisi üyesi ve başkana verildi. 2005’de yaşamını yitiren medeni haklar hareketinin önemli simgelerinden Rosa Parks ve 1998’de Kongre binasını basan silahlı bir saldırgan tarafından öldürülen siyah polis memuru Jacob Chestnut Jr., cenazeleri Kongre’den kaldırılan diğer iki siyah figür.

Washington Post bugün ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’nın 40 kilometre güneydoğusundaki bir sanayi mahallesinde bir tırın içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğunun ortaya çıktığını yazıyor. Habere göre İngiliz Polisi, büyük olasılıkla Avrupa ülkelerindeki limanlardan kargo konteynerlerine bindirilerek İngiltere’ye kaçırılan Çin uyrukluların insan kaçakçılarının kurbanı olduğunu kaydediyor. Bu, İngiltere’nin şimdiye kadar karşılaştığı ve etkileri Belçika, İrlanda, Bulgaristan ve Çin’e kadar uzanan en büyük cinayet vakalarından biri. İnsan kaçakçılığı eğilimlerini takip eden uzmanlara göre ölenler ya köle işçi olarak çalıştırılanlar ya da Avrupa’ya kaçmak için para ödeyerek tehlikeli bir yolculuğa atılan kaçak göçmenler. Polisin cinayet şüphesiyle 25 yaşındaki tır şoförünü tutukladığı, şoförün memleketi Kuzey İrlanda’daysa üç noktada arama yaptığı bildirildi.

New York Times ise Başkan Trump’ın Ukrayna’ya yapılacak Kongre onaylı 391 milyon dolarlık askeri yardımı Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Joe Biden hakkında soruşturma başlatması şartına bağlayarak askıya almasının Ukrayna Ordusu’nu olumsuz yönde etkilediğini yazıyor. Habere göre siyasi düzensizlik içindeki Ukrayna, Rusya destekli ayrılıkçılara karşı mücadelede Amerika’ya bağımlı. Beyaz Saray’ın Trump’ın askıya aldığı yardımı daha geçen ay onaylamasıysa zaten güçsüz olan Ukrayna Ordusu’nun daha da zayıflamasına yol açtı. Amerikan yardımı, askeri kayıp yaşanmadan onaylanmış olsa da Ukrayna Ordusu’nun ağır psikolojik darbe aldığı bildiriliyor. Gazete, Ukrayna’daki savaşın tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi hendeklerde devam ettiğinin ve iki tarafın da hava gücü kullanmadığının altını çiziyor. Amerika’nın askeri yardımının askıya alınması, Rusya’yla yapılacak müzakereler sırasında güçlü görünmeye çalışan Ukrayna’nın zayıflığını daha çok gözler önüne sermesi açısından da olumsuz etki yarattı.

Los Angeles Times ise California eyaletinin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarıyla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre California şarapçılık sektörünün en önemli bölgelerinden Sonoma Vadisi’nde devam eden Kincade Yangını, 16 bin hektarlık ormanlık alanın kül olmasına yol açtı. Sonoma Vadisi’nde yaşayan 2 bin kişi, tahliye edildi. Rüzgar hızının saatte 112 kilometreyi aşması ise yangınla mücadele çalışmalarını engelliyor. California’daki en büyük enerji firması Pacific Gas and Electric, 17 ilçede toplam 180 bine yakın abonesine elektrik hizmetini kesti. California Valisi Gavin Newsom, “kötü yönetim ve açgözlülük” nedeniyle eleştirdiği firmayı, ekipmanlarının yangına yol açma riskini ortadan kaldırmak için yeterince çaba sarfetmemekle suçladı. Yangınlar, San Francisco ve Los Angeles civarında da devam ediyor. Eyalette 30 dereceye yaklaşan anormal hava sıcaklıkları ve düşük nem, rüzgarla birlikte yangının yayılmasını en çok tetikleyen etkenler.

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