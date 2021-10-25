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  4. 25 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

25 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

25.10.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 25 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 25 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

25 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 25 Ekim Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 25 Ekim 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

25 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 25 Ekim On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 kazanan 2 kişi 122.979,20 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 4,11,13,15,16,22,24,33,38,42,56,58,60,63,64,65,72,73,75,76,78,79 olarak belirlenmişti.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

25 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.


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