25 erkek öğrenci, hafızlık icazetini aldı

İSTANBUL ( AA ) - Fatih Müftülüğü Hırka-i Şerif Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 25 erkek öğrenci, düzenlenen törenle icazetini aldı.

Hırka-i Şerif Cami'sinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından hafız olan 25 öğrenciye, İstanbul Müftülüğü görevlileri tarafından icazet belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, ezberlemekten ve manasını anlamaktan daha önemli olan vasfın, hayatın her aşamasında Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi yaşamak olduğunu belirterek, bir insanın hayatı boyunca hayırlı amel etmenin ve yaptığı ameller neticesinde örnek olmanın önemli olduğunu anlattı.

Hafızlığın çok önemli bir haslet olduğunu vurgulayan Yılmaz, eğitimini tamamlayan çocukları, onları yönlendiren anne-babalarını ve eğitim sürecinde emek veren hocalarını tebrik etti.

İcazet belgelerini alan hafızların, henüz yolun başında olduğunu ifade eden Yılmaz, bundan sonra hafızların kendilerine büyük hedefler koymaları gerektiğini dile getirerek, azim ve kararlılıkla İslam alemi için çalışmalarını önerdi.