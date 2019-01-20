HABER

25 erkek öğrenci, hafızlık icazetini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

Fatih Müftülüğü Hırka-i Şerif Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 25 erkek öğrenci, düzenlenen törenle icazet aldı

İSTANBUL ( AA ) - Fatih Müftülüğü Hırka-i Şerif Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 25 erkek öğrenci, düzenlenen törenle icazetini aldı.

Hırka-i Şerif Cami'sinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından hafız olan 25 öğrenciye, İstanbul Müftülüğü görevlileri tarafından icazet belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, ezberlemekten ve manasını anlamaktan daha önemli olan vasfın, hayatın her aşamasında Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi yaşamak olduğunu belirterek, bir insanın hayatı boyunca hayırlı amel etmenin ve yaptığı ameller neticesinde örnek olmanın önemli olduğunu anlattı.

Hafızlığın çok önemli bir haslet olduğunu vurgulayan Yılmaz, eğitimini tamamlayan çocukları, onları yönlendiren anne-babalarını ve eğitim sürecinde emek veren hocalarını tebrik etti.

İcazet belgelerini alan hafızların, henüz yolun başında olduğunu ifade eden Yılmaz, bundan sonra hafızların kendilerine büyük hedefler koymaları gerektiğini dile getirerek, azim ve kararlılıkla İslam alemi için çalışmalarını önerdi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, hafız olabilmek için çok büyük emek harcamak ve sabırlı olmak gerektiğini işaret ederek, hafızların, başka meslek alanlarına kaymasının doğru olmadığını aktardı.

Hafızlık belgelerini alan öğrencilere ömür boyu hafızlık yapmaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, hafızlara, bu alanda ilerlemelerini tavsiye etti.

- "Hafızlığınızı korursanız, Allah'ın katında değeriniz artar"

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya ise Hazreti Muhammed'in hafızlara büyük değer verdiğini anlatarak, hafızları çevrelerini aydınlatan birer kandile benzetti.

İcazet belgelerini alan öğrencileri tebrik ederek, onlara tavsiyede bulunan Kapukaya, şunları kaydetti:

"Eğer hafızlığınızı korur ve din hizmetleri alanında kendinizi geliştirir, hayırlı ameller işlerseniz Peygamber Efendimiz'in ve Allah'ın katında değeriniz artar. Fakat hafızlığınızı unutur ve onunla amel etmeyi bırakırsanız, o zaman ne Resulün ne de Allah'ın yanında hatırınız ve kıymetiniz olur."

Programa, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Bakırköy Müftüsü Selami Aydın, Fatih ilçesi imam hatipleri, öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kaçkarlar'da heliski heyecanı başladıKaçkarlar'da heliski heyecanı başladı
GÜNCELLEME - Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan'da başladıGÜNCELLEME - Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan'da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Müftülüğü Hafızlık İcazet Merasimi Hırkai şerif cami istanbul İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

Diyarbakır'da operasyon! Silvan ilçe emniyet müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır'da şok... İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı!

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.