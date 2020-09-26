25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye koronavirüs tablosunda vatandaşların en fazla merak ettiği konu yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 205 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 16 olarak açıklandı. Ege'de 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 102, Akdeniz 171, Batı Karadeniz'de 95, Doğu Marmara'da 101, Kuzeydoğu Anadolu'da 67, Batı Anadolu'da 349, Orta Anadolu'da 189, Doğu Karadeniz'de 46, Ortadoğu Anadolu'da 167, Güneydoğu Anadolu'da 185 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam koronavirüs vaka sayısı 22 Eylül'de 1.693 olarak açıklandı.

Türkiye'nin il il koronavirüs haritasında oldukça hareketlilik oldu. 25 Eylül 2020 il il koronavirüs haritası ait tablo verileri henüz paylaşılmadığından dolayı 22 Eylül koronavirüs vaka sayısı haritasındaki son bilgiler aşağıda yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül 2020 tarihinde son 24 saat içerisinde koronavirüs testi yapılan vaka sayısıyla koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının bulunduğu koronavirüs tablosunu erişime açtı. Koronavirüs tablosu 25 Eylül 2020 rakamlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, hangi illerde koronavirüslü vaka sayısında artış olduğunu, il il koronavirüs vaka sayısı nı öğrenebilecek. Koronavirüs yeni vaka sayısı kaç oldu araştıranlar için son dakika Türkiye koronavirüs tablosu haberimizde...

KORONAVİRÜS TABLOSU 25 EYLÜL 2020

25 Eylül 2020 koronavirüs haritasına göre son 24 saatte 112.885 yeni test yapıldı. 1.665 yeni vaka tespit edilirken, 25 Eylül'de vefat eden hasta sayısı 73 olarak açıklandı. 25 Eylül'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı olarak da 1.318 kişi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi sürecinde her gün koronavirüs tablosuyla alakalı düzenli paylaşımlar yaparak, halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Peki 25 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi? Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı koronavirüs tablosu paylaşımında sürece dair önemli bilgiler verdi. Bugün tespit edilen 1.665 yeni hasta olduğunu belirten Bakan Koca, bölgesel çalışmaların neticesinin görülmeye başlandığını söyledi. Gelecek günlerde yeni hasta sayılarının salgının kontrol altına alındığını göstereceğine inandığını belirtti. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜSLÜ VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Her gün Türkiye koronavirüslü hasta sayısı il il paylaşıldığında haberlerimizde yer alacak. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakası, daha sonra hızlı bir şekilde yayılmış ve tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan koronavirüs dur durak bilmeden can almaya devam ediyor. Her gün, bugün koronavirüslü vaka sayısı kaç oldu araştıran vatandaşlar, günlük vaka sayısını kontrol ederek iyileşen hasta sayısındaki artışı görmeyi umutla bekliyor. Türkiye il il koronavirüslü hasta sayısı ve günlük koronavirüs tablosunu her gün haberimizde paylaşıyor olacağız.