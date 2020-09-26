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  4. 25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

25 Eylül tarihli koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs hasta sayısında artış görüldü. Koronavirüs sayısı günlük kaç oldu, koronavirüs sayısı artan iller hangisi merak edenler için koronavirüs tablosu içinde bilgiler yer alıyor. Son 24 saat içerisinde test olan hasta sayısı ve can kaybının açıklandığı tabloda, koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi bilgiler bulunuyor. İşte 25 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu!

25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül 2020 tarihinde son 24 saat içerisinde koronavirüs testi yapılan vaka sayısıyla koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının bulunduğu koronavirüs tablosunu erişime açtı. Koronavirüs tablosu 25 Eylül 2020 rakamlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, hangi illerde koronavirüslü vaka sayısında artış olduğunu, il il koronavirüs vaka sayısı öğrenebilecek. Koronavirüs yeni vaka sayısı kaç oldu araştıranlar için son dakika Türkiye koronavirüs tablosu haberimizde...

KORONAVİRÜS HARİTASI İL İL TÜM TÜRKİYE 25 EYLÜL 2020

Türkiye'nin il il koronavirüs haritasında oldukça hareketlilik oldu. 25 Eylül 2020 il il koronavirüs haritası ait tablo verileri henüz paylaşılmadığından dolayı 22 Eylül koronavirüs vaka sayısı haritasındaki son bilgiler aşağıda yer alıyor.

22 eylül koronavirüs haritası

GÜNCEL YENİ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye koronavirüs tablosunda vatandaşların en fazla merak ettiği konu yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 205 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 16 olarak açıklandı. Ege'de 22 Eylül'de yeni vaka sayısı 102, Akdeniz 171, Batı Karadeniz'de 95, Doğu Marmara'da 101, Kuzeydoğu Anadolu'da 67, Batı Anadolu'da 349, Orta Anadolu'da 189, Doğu Karadeniz'de 46, Ortadoğu Anadolu'da 167, Güneydoğu Anadolu'da 185 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam koronavirüs vaka sayısı 22 Eylül'de 1.693 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 25 EYLÜL 2020

25 Eylül 2020 koronavirüs haritasına göre son 24 saatte 112.885 yeni test yapıldı. 1.665 yeni vaka tespit edilirken, 25 Eylül'de vefat eden hasta sayısı 73 olarak açıklandı. 25 Eylül'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı olarak da 1.318 kişi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi sürecinde her gün koronavirüs tablosuyla alakalı düzenli paylaşımlar yaparak, halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Peki 25 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi? Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı koronavirüs tablosu paylaşımında sürece dair önemli bilgiler verdi. Bugün tespit edilen 1.665 yeni hasta olduğunu belirten Bakan Koca, bölgesel çalışmaların neticesinin görülmeye başlandığını söyledi. Gelecek günlerde yeni hasta sayılarının salgının kontrol altına alındığını göstereceğine inandığını belirtti. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

25 Eylül 2020 Cuma vaka tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük!Yeni vaka sayısı sayısı artan iller! 25 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

24 eylül koronavirüs tablosu

23

22 eylül koronavirüs tablosu

21 eylül koronavirüs tablosu

20 eylül koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜSLÜ VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Her gün Türkiye koronavirüslü hasta sayısı il il paylaşıldığında haberlerimizde yer alacak. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakası, daha sonra hızlı bir şekilde yayılmış ve tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan koronavirüs dur durak bilmeden can almaya devam ediyor. Her gün, bugün koronavirüslü vaka sayısı kaç oldu araştıran vatandaşlar, günlük vaka sayısını kontrol ederek iyileşen hasta sayısındaki artışı görmeyi umutla bekliyor. Türkiye il il koronavirüslü hasta sayısı ve günlük koronavirüs tablosunu her gün haberimizde paylaşıyor olacağız.

genel koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN TOPLAM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

Her geçen gün uzmanlar hijyen kuralları ve maskelerden bahsetse de vatandaşlar kurallara uymamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün paylaştığı vaka sayısı tablosu da vatandaşları durdurmuyor.Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüsten toplam ölen sayısı 7.858 kişi oldu. Vaka sayısı ise 311.455'e yükseldi. 11 Mart'tan bu yana toplam 9.834.572 adet koronavirüs testi yapıldı. Ağır hasta sayısı açıklanan son rakamlara göre 1.601 olarak açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre hastalarda zatürre oranı % 6,6 oldu. En fazla merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti sorusu oldu. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 25 Eylül 2020 tarihi itibarıyla iyileşen 1.318 vatandaşımızın ardından 273.282'ye ulaştı.

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