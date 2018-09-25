25 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, dün kovulduğuna ya da istifa ettiğine ilişkin söylentilerin gündeme gelmesine rağmen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'in şu anda görevinin başında olduğunu, ancak Perşembe günü Başkan Trump'la yapacağı görüşmede durumun netlik kazanacağını yazıyor. Gazete, Rosenstein'in istifa etmesi gibi bir durum karşısında Rusya soruşturması nedeniyle zaten uzun süredir eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adalet Bakanlığı'nın daha büyük bir karmaşaya sürüklenebileceği yorumunda bulunuyor. Habere göre Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlere müdahalesini soruşturmak üzere özel savcı Robert Mueller'ı atayan Rosenstein, bir yıldan uzun süredir Başkan Trump ve destekçilerinin saldırılarına maruz kalıyor. Geçen hafta gündeme gelen ve Rosenstein'ın Trump'ı görevden uzaklaştırmaya yardımcı olmak amacıyla konuşmalarını gizlice kaydetme önerisinde bulunduğu şeklindeki iddialar, Adalet Bakanı Yardımcısı'nın işini kaybetme olasılığını daha da arttırmıştı. Öte yandan bazı danışmanları, Trump'ın Rosenstein'ı görevden almasının, Demokrat Parti'nin Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce meseleyi siyasi istismar konusu haline getirebileceği uyarısında bulundu. Trump'la Perşembe günü yapacağı görüşme ise Rosenstein'ın görevde kalıp kalmayacağını belirleyecek.
New York Times ise Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh hakkında cinsel istismar suçlamalarının artmasına rağmen adaylıktan çekilmek gibi bir niyeti olmadığını söylediğini yazıyor. Gazete, Kavanaugh'nun açılan karalama kampanyasıyla sonuna kadar mücadele etmeyi planladığını bildiriyor. Kavanaugh, bu sözleri, eşiyle birlikte katıldığı ve dün akşam Fox Haber'de yayınlanan söyleşide dile getirdi. Kavanaugh, söyleşide, onurunu ve hayatı boyunca oluşturmaya çabaladığı temiz sicilini savunmaktan vazgeçmeyeceğini kaydetti. Kavanaugh ayrıca kendisine suçlama yönelten Christine Blasey Ford hakkında da konuştu ve ”Ford belki de hayatının bir döneminde bir başkası tarafından cinsel saldırıya uğramış olabilir ama benim bildiğim, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmamış olmam” dedi. Gazete, bir Anayasa Mahkemesi üyesi adayının Senato'daki oylamasından önce televizyonda bir söyleşiye katılmasının olağandışı olduğunu, Kavanaugh'nun söyleşi için Trump'ın da favorisi olan muhafazakar Fox Haber'i seçmesininse şaşırtıcı olmadığını yazıyor.
Wall Street Journal ise küresel petrol fiyatlarının 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmanmasıyla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in ve Rusya gibi büyük petrol üreticilerinin petrol üretimini sabit tutma kararının, küresel ekonomiye ilişkin yatırımcı güveninin geri geldiği döneme denk düştüğünü yazıyor. Habere göre Amerika'nın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları, petrol ithal eden ülkelerin başka kaynaklar aramasını gerektirebilir. Amerika'daki benzin fiyatlarının da son gelişmelere bağlı olarak son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması, Trump Yönetimi'nin İran petrolüne uyguladığı ambargoyu gözden geçirmesi gerekeceği anlamına gelebilir. Öte yandan Trump, petrol fiyatlarının Kasım'daki ara seçimlerden önce daha da yükselmemesi için OPEC'e baskı yapıyor. Kimi uzmanlarsa fiyatların artmasını önlemek için İran petrolünü satın alan ülkelere muafiyet tanınması ya da Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasının gündeme gelebileceği görüşünde. Öte yandan gazeteye göre Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlarının devreye gireceği Kasım ayından sonra nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda OPEC üyeleri arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor. İran'a yönelik yaptırımların devreye girmesinden sonra ortaya çıkacak günde 500 bin varillik açık, kaygı uyandırıyor. Libya ve ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'nın da petrol üretimine yeterince katkı sağlayamaması, bu kaygıları tırmandırıyor.
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