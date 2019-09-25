25 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Başkan Trump hakkında resmi azil soruşturması başlatacaklarını açıklamasıyla ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. New York Times, Pelosi'nin, Trump'ı, kendi siyasi çıkarı için rakibini karalamak amacıyla yabancı bir güçten yardım isteyerek başkanlık makamı yeminine ve Amerika'nın güvenliğine ihanet etmekle suçladığını yazıyor. Habere göre Pelosi, Trump'ın Anayasa'yı ciddi biçimde ihlal ettiğini ve hesap vermesi gerektiğini söyledi. Kongre binasının bodrum katında Demokrat Partililerle kapalı bir görüşme yapan Pelosi, ”Demiri kızgınken dövmeliyiz,” dedi. Azil sürecinin başlatılmasının temelinde, Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak Kongre onaylı 391 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldıktan birkaç gün sonra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenzky'den, Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma açmasını istemesi yatıyor. Öte yandan Trump, Pelosi'nin azil süreciyle ilgili açıklamasından birkaç saat önce Zelensky'yle yaptığı telefon görüşmesinin yazılı dökümünün yayınlanmasını onayladı. Ancak azil çağrılarına aylarca direnen Demokratlar, bu sefer geri adım atmadı. Trump'ın Zelensky'yle görüşmesiyle ilgili şikayetin tam içeriği ve şikayeti yapan muhbirin kimliği ise kamuoyuna açıklanmış değil. Muhbirin avukatlarından biriyse Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na dün gönderdiği mektupta müvekkilinin Kongre üyeleriyle görüşmek istediğini kaydetti.

Washington Post ise ”Kongre, Bu Tuzağa Düşme” başlığını attığı azil süreciyle ilgili başyazısında, 2016 seçimlerinden önce ve sonra Trump'ın Rusya'yı seçimlere müdahale etmesine davetiye çıkardığının bilindiğinin altını çiziyor. Gazete, Trump kampanyasının Amerikan demokrasisine yönelik olarak işlediği suçların arka plana atıldığını, ancak şimdi Trump'ın bir başkan adayı değil, başkanken Ukrayna'dan yardım talep ettiğini kaydediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Kongre, sadece Zelensky'yle yapılan telefon görüşmesinin dökümünü değil, Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak yardımı askıya almasının gerekçesini de talep etmekte haklı. Ancak Kongre, daha önceden zaten bildiği gerçekleri unutmamalı. Trump ve kabinesi, Bidenlar hakkında yalanlar ortaya atarak gerçeğin üzerini örtmeye çalışıyor. Trump'ın Zelensky'yle yaptığı telefon görüşmesi normal ve etikmiş gibi yapıyor. Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkan Obama yabancı bir liderden rakibi aleyhine yardım talep ederken yakalanmış olsa ne yaparlardı, düşünsünler.”