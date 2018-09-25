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25 Eylül Dünya Akciğer Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş: "Türkiye'deki yaklaşık 5 milyon KOAH'lıdan ancak 500 bini kendisinde bu hastalığın olduğunu bilmektedir" - "1964'ten beri sigara içmeyen yaklaşık 2,5 milyon kişi, pasif sigara dumanına maruz kalması sonucu hayatını kaybetmiştir"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, Türkiye'deki 5 milyon Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanların sadece 500 bininin kendisinde bu rahatsızlığın bulunduğunu bildiğini belirtti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Alataş, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturan akciğer hastalıkları ve nedenlerine daha iyi odaklanmak üzere ilk defa geçen yıl Uluslararası Solunum Dernekleri Forumu'nun (FIRS) girişimi, uluslararası solunum derneklerinin iş birliğiyle 25 Eylül'ün Dünya Akciğer Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Alataş, Dünya Akciğer Günü ile solunum hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak, bunu önleme ve kontrol stratejilerini önceleme konularının küresel halk sağlığı hedeflerinin arasına alınmasını sağlamayı amaçlandığını aktardı. Alataş, Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastane yatışlarının, bütün hastane yatışlarının yüzde 13'ünden, solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin ise tüm ölüm nedenlerinin yüzde 11'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

Alataş, KOAH, verem, akciğer kanseri, astım ve zatürrenin, dünya çapında ve Türkiye'de ciddi ölümlere ve hastalık yüküne yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki yaklaşık 5 milyon KOAH'lıdan ancak 500 bini kendisinde bu hastalığın olduğunu bilmektedir. KOAH'ta erken tanı ve tedavi olanaklarına erişmek için öncelikle toplumda KOAH farkındalığını artırmak gerekmektedir. Verem ise ne yazık ki halen tüm dünyada en ölümcül bulaşıcı hastalıktır. Her yıl 1,8 milyon kişi verem nedeniyle ölmekte ve yılda 10 milyon kişi vereme yakalanmaktadır. Verem hastalığı yoksullar, göçmenler, madenciler ve riskli ortamlarda çalışan ve yaşayan diğer kişiler yanında tütün ve alkol kullanımı, diyabet, AIDS, bağışıklık sisteminin baskılanması gibi risk faktörlerine sahip kişilerde daha çok görülmektedir."

Akciğer kanserinin, en ölümcül kanserlerden biri olduğunu belirten Alataş, "Dünyada yılda 1,6 milyon kişi bu hastalıktan ölmektedir. Akciğer kanseri ülkemizde tüm yaş grupları içinde en sık görülen kanser tipi olarak erkeklerde birinci sırada, kadınlarda ise beşinci sırada yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlıksız hava solumanın dünya genelinde önemli bir sorun olduğunu aktaran Alataş, 2 milyar insanın dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı soluduğunu, 1 milyar kişinin ise tütün dumanına maruz kaldığını belirtti.

Pasif dumana maruz kalmanın da önemli sağlık sorunlarına yol açtığına değinen Alataş, "1964'ten beri, sigara içmeyen yaklaşık 2,5 milyon kişi, pasif sigara dumanına maruz kalması sonucu hayatını kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Eskişehir Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Al

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