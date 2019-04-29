25 günde 154 terörist etkisiz hale getirildi (Görüntü dökümü ile yeniden) 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 25 günde düzenlenen operasyonlarda, 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 3 Nisan'dan bu yana yapılan operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadele edildiğini belirten Albay Zincir, 24 Temmuz 2015'ten bu güne kadar etkisiz hale getirilen 15 bin 97 teröristin 7 bin 885'inin yurt dışında etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bu durumun, TSK'nın yurt dışı varlığının ve operasyonlarının gerekliliğini ve önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Zincir, "En son Çukurca, Seriberi Üs Bölgemizde 4 şehit verdiğimiz saldırıda kaçan terörist grupların takip edilmesi ve yerlerinin tespit edilmesi neticesinde Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, bu grupların önemli bir bölümü etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır" dedi.

Zincri, özellikle Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK bölücü terör örgütüne ağır zayiatlar verdirildiğini, dün gece Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Suç mağdurlarına yeni bir hizmet modeli: "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” "Çingene Ümit" operasyonunda zehirli mermi detayı

'154 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Albay Zincir, 4 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda, toplam 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Zincir, operasyonlarda 43 silah, 5 ağır silah, 15 bin 450 hafif silah mühimmatı, 752 ağır silah mühimmatı, 1 ton 829 kilogram patlayıcı madde ile 50 el bombası ele geçirildiğini, ayrıca 56 el yapımı patlayıcının imha edilip, teröristler tarafından kullanılan 118 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun da imha edildiğini kaydetti.

Albay Zincir, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar neticesinde de 404 kilogram kaçak akaryakıt, 297 bin hap, 129,5 kilogram uyuşturucu, 4 bin 650 paket kaçak sigara ve 35 kaçak cep telefonu ele geçirildiğini kaydetti. '16 BİN 540 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ'

FETÖ ile mücadeleye değinen Albay Zincir, bu çerçevede yürütülen soruşturmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. Kararlılıkla yürütülen bu mücadele ile içimizdeki hainler temizlendikçe TSK'nın güç ve etkinliği artmaya devam etmektedir."

'322 BİN SURİYELİ'NİN EVLERİ DÖNMESİ SAĞLANMIŞTIR'

Albay Zincir, 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde de güvenlik tedbirlerinin uygulamasının devam ettiği bildirildi. Zincir, "DEAŞ ile mücadeleye yönelik 'Doğal Kararlılık Harekâtı' sitesinde yeni yayımlanan değerlendirmede; ülkemizin, DEAŞ'la mücadelede tüm planlamalara iştirak ederek, bu planların gerçekleştirilmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldığı, koalisyonun DEAŞ'la mücadelesinde büyük bir rol oynadığı, bu çerçevede; DEAŞ'ın finansman ve örgüt üyesi toplama imkânlarını azaltmak, yerinden edilmiş Suriyelilere barınma ve yardım sağlamak suretiyle Küresel Koalisyona büyük bir katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ayrıca sitede yer alan değerlendirmede ülkemizin sağladığı askeri katkılar olarak; 2 bin 15 kilometrekare alanı DEAŞ'tan temizleyerek güvenli bir bölge oluşturduğu, 'Fırat Kalkanı Harekâtı' ile yaklaşık 3 bin DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilmiş; bu kapsamda sağlanan diğer askeri katkılara ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütülen bu çalışmalar neticesinde 322 bin 762 Suriye vatandaşının gönüllü olarak evlerine dönmesi sağlanmıştır" dedi.

'RUSYA İLE 8 DEVRİYE FAALİYETİ İCRA EDİLDİ'

Huzur ve istikrarın büyük oranda tesis edildiği ve halkın terör örgütünün zulmünden kurtulduğu Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından huzuru bozma amaçlı saldırılar cereyan ettiğini belirten Albay Zincir, şöyle konuştu:

Gerek Fırat Kalkanı Harekât alanı gerekse Zeytin Dalı Harekât alanında bu terörist eylemlere karşı bölgedeki birliklerimiz tarafından elde edilen istihbari bilgilere dayanan, saldırı ve tacizlerin yapıldığı temas hattı boyunca operasyonlara aralıksız devam edilmektedir.

Özellikle Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarına yönelik terör örgütü tarafından yapılan saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir. Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla, önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 bağımsız, koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir."