25 gündür internetleri yok! EBA'ya bağlanamıyorlar

Bingöl Genç'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan 200 nüfuslu Gönülaçan köyünde 25 günü aşkındır internete erişim sağlanamıyor. Köyde yaşayan ilk, orta ve lisede eğitim gören 50 öğrenci, bu nedenle uzaktan eğitim sistemi EBA'ya

bağlanamıyor. Köy muhtarı Mehmetcan Hamarat, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin internetin

sağlandığı başka bir yere de gidemediğini söyledi. Muhtar Hamarat, "Köyümüzde 25 gündür altyapı sorunundan dolayı internet çekmiyor. İnternet olmadığından ötürü köydeki öğrencilerimiz EBA'ya bağlanamıyor. Koronavirüs nedeniyle öğrencilerimizi başka bir yere de gönderemiyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürmede sorunlar yaşıyor. Yetkililere de bildirdik. Bu köyde 200, mezralar ve çevre köylerle beraber bölgede 1000'e yakın nüfusumuz var. Sadece bizim köyde 50 öğrenci var" dedi.

'TEK İSTEDİĞİMİZ BU SIKINTININ GİDERİLMESİDİR'



Öğrenci velisi Ahmet Canan, çocuklarının EBA’ya giriş yapamadıkları için derslerinden geri kaldıklarını belirterek, "Çocuklarım ilçe merkezinde eğitim görüyorlardı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilince ben de çocuklarımı köye getirdim. Fakat çocuklarım internet üzerinden EBA sistemine giriş yapamıyorlar. Dolayısıyla derslerinden geri kaldılar. 25 gündür bu sorun var. Tek istediğimiz bu sıkıntının giderilmesidir" diye konuştu.