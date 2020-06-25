25 Haziran 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Dev ikramiye bir kişinin oldu

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 olarak belirlendi.

25 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO'DA DEV İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

PARA LOTO DEVRETTİ

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti. (AA)

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