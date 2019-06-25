25 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikan Kongresi'nin bir yandan güneybatı sınırına acilen 4 buçuk milyar dolarlık insani yardım göndermek için çabalarken diğer yandan Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik uygulamalarına yeni kısıtlamalar getirmeye çalıştığını yazıyor. Gazete, göçmen ailelerin ve çocukların sefalet içinde kalabalık gözaltı merkezlerindeki yaşantısını yansıtan görüntülerin rahatsızlık yarattığını kaydediyor. Ancak habere göre Demokrat Partililer, bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanacak yardım paketi üzerinde anlaşmazlık yaşıyor. Bunun nedeni, kimi Demokratlar'ın, Kongre'den geçecek fonların Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik saldırgan taktiklerinin uygulanmasında kullanılması endişesi. Cumhuriyetçi Partililer ise yasa tasarısına kısıtlamalar getirilmesine karşı çıkıyor. Demokratlar'ın getirmek istediği kısıtlamaların amacı, göçmen çocukların tutulduğu tesislere daha iyi yaşam standartları getirmek ve fonların, göçmenlik hukukunu uygulamada kullanılmasının önüne geçmek. Öte yandan yetkililer, yüzlerce göçmen çocuğun sabun, diş fırçası, temiz giysi ve yeterli gıdadan yoksun bırakılarak göz altında tutulduğu Texas eyaletindeki merkezden başka noktalara nakledildiğini doğruladı. Nakil kararı, sekiz yaşındaki göçmen çocukların bebeklere bakmak zorunda bırakıldığı, bebek bezinin tedarik edilmediği tesislerle ilgili haberlerin çıkması üzerine alındı. Gazete, sınırdaki göçmenlere yardım paketinin Demokrat Parti açısından ikilem oluşturduğu yorumunda bulunuyor. Bir yandan göçmenlere insani yaşam şartları sunmak isteyen Demokratlar, diğer yandan onay verecekleri fonların Trump Yönetimi'ni insanlık dışı uygulamaları devreye sokma konusunda teşvik edeceği korkusu taşıyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın İran'a yönelik cezai yaptırımları sıkılaştırdığını yazıyor. Gazete, Trump Yönetimi'nin dün İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i yeni yaptırımlarla hedef aldığını kaydediyor. Habere göre itidalli tavrının uzun sürmeyeceği uyarısında bulunan Başkan Trump, Amerika'nın uluslararası gemicilik rotalarından Hürmüz Boğazı'nda sağladığı korumayı sona erdirme tehdidinde bulundu. Trump'ın İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak amacıyla devreye soktuğu yeni ekonomik yaptırımlar, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi müttefikleri İran Körfezi'ndeki tehditleri izlemeye ikna etme çabası yürüttüğü sırada geldi. Ancak İran'ın Amerika'ya boğun eğip eğmeyeceği bilinmiyor. Başkan Trump, Hamaney ve diğer bazı üst düzey İranlı yetkililerin mali kaynaklara erişiminin kesileceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e yönelik yaptırımların da haftanın ilerleyen günlerinde açıklanması bekleniyor. Yaptırımlar, söz konusu İranlı yetkililere mali hizmet sunan yabancı finans kuruluşlarının Amerika tarafından cezalandırılmasını öngörüyor.

Wall Street Journal ise bazı Batılı firmaların Çin'den çıkmaya başladığını yazıyor. Gazete, Avrupa'nın en büyük süpermarket zinciri Fransa menşeli Carrefour'un, yeni kurulan Çin firmalarıyla rekabet etmede zorlanması nedeniyle Çin'deki faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu durdurma kararı alan son Batılı firmalardan olduğunu bildiriyor. Habere göre bir zamanlar parlayan Çin ekonomisinin cazibesine kapılan Batılı şirketler, şimdi hem Çinli firmalarla rekabet etmekte zorlanıyor, hem de Çin bürokrasisinden kaynaklanan engeller nedeniyle kaygı yaşıyor. Çin'den çıkma ya da strateji değiştirme yoluna giden büyük Batılı firmalar arasında McDonald's, Hewlett Packard ve Uber de yer alıyor. Çin'de faaliyet gösteren yapancı firmalar en çok dağıtım ve teslimata dayalı sektörlerde zorluk çekiyor. Bunun nedeni, yerel firmaların Çin'deki hızlı teslimat beklentilerini karşılamak için lojistik ağlarını güçlendirmeleri. Amerikan perakende devi Walmart gibi firmalarsa Çin menşeli e-ticaret devleriyle işbirliğine gidiyor.