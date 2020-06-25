25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

25 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu. Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.

BAKAN KOCA: YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim."



Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020



