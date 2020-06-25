HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 5 bin 46'ya yükseldi. Son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

25 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

25 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu. Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.

BAKAN KOCA: YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim."
1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
İstanbul'da hangi vapur hatları indirimli, Adalar dahil mi?İstanbul'da hangi vapur hatları indirimli, Adalar dahil mi?
2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?

En Çok Okunan Haberler

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı! Acı veda...

Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı! Acı veda...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Cami tuvaletindeki iğrenç olayda yeni gelişme

Cami tuvaletindeki iğrenç olayda yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Diğer Haberler
25 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

25 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

İstanbul’da vapurdan sonra metro ve otobüs ücretleri de düşecek mi?

Metro, otobüs ve metrobüs geçiş ücretlerine indirim gelecek mi?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması: Hazırlıklarımızı tamamladık

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Tuvalette doğum yaptı, bebeğini çöpe attı! Kan donduran ifadeler

Tuvalette doğum yaptı, bebeğini çöpe attı! Kan donduran ifadeler

İstanbul’da vapur ücretleri değişti mi? Hangi vapur hatları indirimli, Adalar dahil mi?

İstanbul'da hangi vapur hatları indirimli, Adalar dahil mi?

Karabük'ten sevindiren haber: İki köy ve 14 mahallede vakalar iyileşti, karantina sona erdi

Vakalar iyileşti, iki köy ve 14 mahallede karantina sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.