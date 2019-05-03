TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "FETÖ gibi başka başka hain ve sinsi planları olanlara alan açmamak için bizim çok çalışmamız lazım." dedi. Balta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı"nın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, barış ve rahmet dini İslam'ın çerçevesinin Kur'an-ı Kerim ve hadislerle çizildiğini söyledi. İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Balta, İslam'ı zayıflatmak hatta yok etmek için her türlü sinsi planın yapıldığını vurguladı. Balta, Türkiye'de dini eğitimin kesintiye uğradığı dönemlerde yaşananlara ilişkin görüşlerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Zaman zaman eğitim kesintiye uğradı. Zaman zaman, bazı beyinleri başkalarına kiraya verilmiş olan kişilere biz emanet ettik bu işleri. Sonuçta da en büyük zararı 28 Şubat'tan sonra 15 Temmuz'da aldık. Siz alanı boş bırakırsanız, bu alanı başkaları doldurur. Beyinleri başkalarına kiralanmış katillerin, alçakların, küresel İslam düşmanlarının, Türkiye düşmanlarının bu ülkeye verdiği en büyük zarar da 15 Temmuz'dur. Tekrar 15 Temmuzları yaşamamak ve İslam'a zarar vermemek için bu alanlarda artık boşluk bırakmamamız lazım." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi! Beylikdüzü’nde Ramazan dolu dolu yaşanacak Yenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladı

Tam bağımsız, özgür şekilde insanların inancını yaşadığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğinin altını çizen Balta, "Türkiye'yi İslam'dan uzaklaştırarak parçalamaya çalışan düşmanlarımıza karşı bizim çok daha fazla çalışmamız, uyanık olmamız, gelecek nesilleri iyi yetiştirmemiz lazım. Televizyonlarda, az bir eğitim alan insanların konuştuğunu görüyoruz, tabiri caizse 'Ağzı olan konuşuyor.' Bunlara bir bakmak lazım." dedi. Balta, ramazanda ulusal kanallarda yayınlanan programlara ilişkin ise şunları aktardı: "Ramazan geliyor, ulusal kanallarda geleneksel hale gelmiş programlar oluyor hatta bu işin içerisine eğlence katılıyor, buna belediyeler de dahil oluyor. Bunların da tartışılması gerekiyor. Bunlara cevap verecek bizim yetişmiş ilim adamlarımız, din görevlilerimiz var, artık sessiz kalınmaması lazım. Bunlara, bu alanları açmamak lazım diye düşünüyorum, bunları konuşmak lazım." İslam'ın barış dini olduğunu yineleyen Balta, şöyle devam etti: "Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine katkıda bulunacak, barışı sağlayacak din görevlileri yetiştirecek kurumlarımızın ilgilileri burada. Biz bir taraftan terörle mücadele ediyoruz. PKK'nın en büyük öne sürdüğü ve kendisine alan açmaya çalıştığı aile mefhumunu zayıflatmaktır, ikincisi ise İslam'ı yok etmektir. Bu uğurda çalışıyorlar. Biz terörle mücadele ediyoruz, şu anda başarılıyız ama İslami açıdan o boşlukları, o bölgelerde doldurabiliyor muyuz, yeterli derecede çalışıyor muyuz, gelecek nesillere biz neler veriyoruz? FETÖ'nün talimatlarını biz şu ana kadar ne yaptık, nasıl o boşlukları doldurduk, talimatları ortadan kaldırdık mı? Bundan sonra neler yapmalıyız? FETÖ gibi başka başka hain ve sinsi planları olanlara alan açmamak için bizim çok çalışmamız lazım. Siyasi yönden sizin önünüz açık, biz her zaman sizlerin tarafınızda olduk, bundan sonra da yapacağınız projelerin yanında olacağız."

- "İmam hatip liselerinde 80 ülkeden bin 200 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor" Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Türkiye'de din eğitimi ve öğretimini yürüten kurumlara ilişkin bilgi aktardı. Kurumunun faaliyet alanları ve amaçlarını anlatan Yılmaz, yaklaşık 45 bin din eğitimi veren öğretmenin mesleki gelişimi noktasında çalışma yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek bir neslin yetişmesi için din açılımlarını ortaya koyduklarını dile getirerek bu noktada İstanbul'da Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça münazaraların devam ettiğini söyledi. Gelecek sene de bir okulda Çince hazırlık sınıfı açarak din alanındaki öğrencilerin gelişimini devam ettireceklerine dikkati çeken Yılmaz, "Biz arzu ederiz ki bu çocuklarımızın bir kısmı ilahiyat fakültelerine geldikleri zaman bahsettiğim dillerde de kendilerini geliştirerek uluslararası düzeyde rekabet edebileceğimiz alanlarda dokunuşlar yapabilsinler." dedi. Yılmaz, hafızlık ve hafızlığı pekiştiren eğitimlere ilişkin de katılımcılara bilgi aktararak şu anda 15 bin öğrencinin örgün eğitimle birlikte hafız olarak yetiştirildiğini vurguladı.