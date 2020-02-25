25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personelden olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda, şüphelilerden 10'u yakalandı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlıların Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığına yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerlerden olduğu kaydedildi.

Adreslerinde bulunamayan 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24

şüpheliden 13'ü yakalandı.

Kaynak: AA-DHA



