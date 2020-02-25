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25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 08:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Öte yandan Ankara'da ByLock kullanıcısı 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personelden olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda, şüphelilerden 10'u yakalandı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlıların Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığına yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerlerden olduğu kaydedildi.

Adreslerinde bulunamayan 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24
şüpheliden 13'ü yakalandı.

Kaynak: AA-DHA

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Son dakika FETÖ Konya

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