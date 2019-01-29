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25 ilde polislere yönelik FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile ihraç edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çağatay KENARLI-Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile ihraç edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 ilde 81 adrese yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu üzerinden ele geçirilen SD kartı incelemesi neticesinde birçok emniyet mensubunun örgüt tarafından değerlendirildiği (fişlendiği) tespit edildi. Liste üzerinde yapılan tespitlerde örgüt mensubu oldukları anlaşılan KHK ile ihraç edilen 51 emniyet mensubu örgüt üyesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, HTS verileri incelendiğinde örgüt tarafından grup halinde oluşturduğu anlaşılan örgüt mensuplarının periyodik olarak belirlenen tarihlerde bir araya geldikleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra da periyodik buluşmalarda devam ettikleri belirlendi. Bylock kullanıcısı olan şüpheliler ile HTS verileri karşılaştırıldığında periyodik olarak belli tarihlerde baz aldıkları adreslerde Bylock baz verilerinin uyuştuğu ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen 51 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 25 ilde 81 adreste bu sabah saat 05.00'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 polisin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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