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  4. 25 Kasım 2020 Salı Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

25 Kasım 2020 Salı Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

25.11.2020 07:15 | Son Güncelleme:
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25 Kasım 2020 Salı Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

25 Kasım 2020 tarihli ve 31315 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? İşte 25 Kasım 2020 Resmi Gazete kararları...

25 Kasım 2020 tarihli ve 31315 Sayılı Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi kararları başlıkları da yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 25 Kasım 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 25 Kasım 2020 Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Alanın "Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3196)

–– Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesinde Bulunan 1 Numaralı Alanına Ait Sınırların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3197)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3198)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3199)

–– Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3200)

–– Malkoçlar-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı, Trakyagaz Delta Enerji Doğal Gaz Boru Hattı ve Akmaya Doğal Gaz Boru Hattı Güzergâhlarının, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi ile Kesişen Kısımlarının Deplase Edilmesi Amacıyla Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Bazı Taşınmazlar ile Bu Kapsamda İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3201)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202)

–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ve Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3203)

–– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3204)

–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205)

YÖNETMELİK

–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/27)

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/31)

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2020 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/34)

–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2017/31072 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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