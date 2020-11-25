25 Kasım 2020 Salı Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

25 Kasım 2020 tarihli ve 31315 Sayılı Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi kararları başlıkları da yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 25 Kasım 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 25 Kasım 2020 Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Alanın "Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3196)

–– Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesinde Bulunan 1 Numaralı Alanına Ait Sınırların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3197)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3198)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3199)