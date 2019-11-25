25 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Hong Kong sokaklarında aylardır protesto gösterileri yapan demokrasi yanlılarının dün yapılan yerel seçimlerde büyük bir zafer kazandığını yazıyor. Habere göre sandık başına akın eden rekor sayıda seçmen, Çin Hükümeti’yle ilgili öfke ve memnuniyetsizliği ifade etti. 3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde demokrasi yanlısı adaylar, 452 sandalyenin 389’unu kazandı. Demokrasi yanlılarının daha önce elinde bulundurduğu sandalye sayısı sadece 124’dü. Hükümet yanlılarıysa sahip olduğu 300 sandalyenin büyük çoğunluğunu kaybederek sadece 58 sandalyeyi elinde tutabildi. Dün yapılan bölge konseyi seçimleri, Hong Kong’da son altı aydır yaşanan sosyal çalkantılara ilişkin bir referanduma dönüştü. Sandıkta elde edilen sonuçların demokrasi hareketini güçlendirmesi, Hong Kong’daki sosyal gerginliği kontrol altına almaya çalışan Çin’deki merkezi hükümet açısındansa zorlukları daha da arttırması bekleniyor. Kimi uzmanlar, Hong Kong’daki bölgesel seçimlerde seçmenlerin demokrasi gibi büyük meselelerle değil, küçük çaplı yerel sorunlarla hareket ettiğini kaydederek demokrasi yanlılarının çok büyük kazanımlar elde edemeyeceğini düşünüyordu. Pekin yanlısı adayların arkasında çok daha büyük finansal güçlerin olduğu gerçeği de demokrasi yanlılarının büyük bir sürprize imza atmayacakları görüşünü pekiştiriyordu. Ancak bölge konseyi seçimlerinde geçmişte yüzde 40 olan sandık başına gitme oranının yüzde 71’le tahminlerin çok üzerine çıkması, uzmanların öngörülerinin adeta alt üst etti.
Washington Post ise Savunma Bakanı Mark Esper’ın Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin en üst düzey yöneticisi Richard Spencer’ın istifasını istemesiyle ilgili ayrıntıları aktarıyor. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Esper’ın, Irak’ta savaş suçu işlediği gerekçesiyle askeri mahkemede yargılanan Amerikan Donanması’nın özel SEAL birimine bağlı subay Edward Gallagher’ın davasında sergilediği tavırdan ötürü Spencer’a olan güvenini yitirdiği bildirildi. Cinayet suçlamasından aklanan Gallagher, Temmuz atında bir IŞİD tutsağının cesedi başında poz vermekten suçlu bulunmuştu. Bakan Esper’ın Richard Spencer’a olan güvenini yitirmesinde etkili olan unsurun Spencer’ın Gallagher davasında kapalı kapılar ardında özel yaptığı açıklamalarla kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar arasındaki zıtlık olduğu bildiriliyor. Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisiyle Beyaz Saray yetkilisine göre Deniz Kuvvetleri yöneticisi Richard Spencer, komando Gallagher’ın SEAL biriminde kalmasına izin verilmesi için Beyaz Saray’la anlaşma yapmaya çalışırken bir yandan da kamuoyu önünde Savunma Bakanlığı’yla Gallagher’ın disiplin cezasına çarptırılması için baskı yapıyordu.
Wall Street Journal ise New York eski Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg’ün Demokrat Parti’den 2020 yarışına girdiğini açıklamasının ortalığı karıştıracağı yorumu yapıyor. Habere göre Bloomberg’ün Demokrat Parti başkan adaylığını almak için ayırdığı kısıtsız bütçe, zaten kalabalık ve karmaşık olan Demokrat Parti sahasında rekabeti daha da kızıştıracak. 77 yaşındaki Bloomberg, yarışa geç girdiği ve kampanya mekanizmalarını geç kurmaya başladığı için başkan adaylığı yolunda epey zorlanacak. Bloomberg’ün Demokrat Parti yarışında merkezci bir tutum takınması, bu nedenle de eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg gibi isimlere destek verenleri safına çekmesi bekleniyor. Bloomberg’ün servetiyse kampanyalarında gelir eşitsizliği ve Wall Street’teki denetim noksanlığı gibi meseleleri ön plana çıkaran Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders’la tam bir tezat oluşturuyor. Bloomberg’ün, yarışa geç girdiği için ön seçimlerin ilk yapılacağı Iowa ve New Hampshire gibi eyaletlere değil, 3 Mart 2020’de 16 eyalet ve bölgede birden aynı gün ön seçimlerin yapılacağı Süper Salı’ya odaklanması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum