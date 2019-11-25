25 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Hong Kong sokaklarında aylardır protesto gösterileri yapan demokrasi yanlılarının dün yapılan yerel seçimlerde büyük bir zafer kazandığını yazıyor. Habere göre sandık başına akın eden rekor sayıda seçmen, Çin Hükümeti’yle ilgili öfke ve memnuniyetsizliği ifade etti. 3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde demokrasi yanlısı adaylar, 452 sandalyenin 389’unu kazandı. Demokrasi yanlılarının daha önce elinde bulundurduğu sandalye sayısı sadece 124’dü. Hükümet yanlılarıysa sahip olduğu 300 sandalyenin büyük çoğunluğunu kaybederek sadece 58 sandalyeyi elinde tutabildi. Dün yapılan bölge konseyi seçimleri, Hong Kong’da son altı aydır yaşanan sosyal çalkantılara ilişkin bir referanduma dönüştü. Sandıkta elde edilen sonuçların demokrasi hareketini güçlendirmesi, Hong Kong’daki sosyal gerginliği kontrol altına almaya çalışan Çin’deki merkezi hükümet açısındansa zorlukları daha da arttırması bekleniyor. Kimi uzmanlar, Hong Kong’daki bölgesel seçimlerde seçmenlerin demokrasi gibi büyük meselelerle değil, küçük çaplı yerel sorunlarla hareket ettiğini kaydederek demokrasi yanlılarının çok büyük kazanımlar elde edemeyeceğini düşünüyordu. Pekin yanlısı adayların arkasında çok daha büyük finansal güçlerin olduğu gerçeği de demokrasi yanlılarının büyük bir sürprize imza atmayacakları görüşünü pekiştiriyordu. Ancak bölge konseyi seçimlerinde geçmişte yüzde 40 olan sandık başına gitme oranının yüzde 71’le tahminlerin çok üzerine çıkması, uzmanların öngörülerinin adeta alt üst etti.

Washington Post ise Savunma Bakanı Mark Esper’ın Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin en üst düzey yöneticisi Richard Spencer’ın istifasını istemesiyle ilgili ayrıntıları aktarıyor. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Esper’ın, Irak’ta savaş suçu işlediği gerekçesiyle askeri mahkemede yargılanan Amerikan Donanması’nın özel SEAL birimine bağlı subay Edward Gallagher’ın davasında sergilediği tavırdan ötürü Spencer’a olan güvenini yitirdiği bildirildi. Cinayet suçlamasından aklanan Gallagher, Temmuz atında bir IŞİD tutsağının cesedi başında poz vermekten suçlu bulunmuştu. Bakan Esper’ın Richard Spencer’a olan güvenini yitirmesinde etkili olan unsurun Spencer’ın Gallagher davasında kapalı kapılar ardında özel yaptığı açıklamalarla kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar arasındaki zıtlık olduğu bildiriliyor. Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisiyle Beyaz Saray yetkilisine göre Deniz Kuvvetleri yöneticisi Richard Spencer, komando Gallagher’ın SEAL biriminde kalmasına izin verilmesi için Beyaz Saray’la anlaşma yapmaya çalışırken bir yandan da kamuoyu önünde Savunma Bakanlığı’yla Gallagher’ın disiplin cezasına çarptırılması için baskı yapıyordu.