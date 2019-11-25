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25 Kasım'da annesinin feryatları yürek dağladı: Ne istedin kızımdan

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de eski kocası tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden kızını '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toprağa veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Ayşe Tuğba Aslan, son yolculuğuna kadınların omzunda uğurlandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 11 Ekim’de meydana geldi. 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii’ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenleri kahretti. Acılı anne tabut başında, “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.

TABUTU KADINLAR TAŞIDI

Sami Ramazanoğlu Camii’nde cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya cemaate seslenerek, “Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşelerin, Tuğbaların akıbetleri böyle olmasın” ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından tabut kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

Ayşe Tuğba’nın hayatını kaybetmesinin ardından olayın gerçekleştiği yerde giden kadınlar cenaze namazından önce bir açıklama yaptı. Burada slogan atan kadınlar, "kadın cinayetleri politiktir" ve "şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek cinayete karşı tepki gösterdi.

(İHA)

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kadın cinayet Eskişehir 25 kasım

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