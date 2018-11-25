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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

GRÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff: - "Şiddetin türü ne olursa olsun gözardı edilmeksizin aynı önemde dikkate alınmalıdır. Yani psikolojik ve ekonomik şiddetin fiziksel şiddetle aynı öneme getirilmesi gerekir"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff, şiddetin türü ne olursa olsun gözardı edilmeksizin aynı önemde dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Yani psikolojik ve ekonomik şiddetin fiziksel şiddetle aynı öneme getirilmesi gerekir." dedi.

Wolff, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem dünyada hem de Türkiye'de güçsüzlere karşı şiddet olgusunun farklı derecelerde ve şekillerde yaygınlaşmasının, toplumda büyük bir tehdit ve korku yarattığını söyledi.

Medya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin de kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği yapmaları gerektiğini belirten Wolff, aile, kadın ve çocukları da içeren çeşitli eğitim ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Wolff, kadına yönelik her türlü şiddet veya ayrımcılığın insan hakları ihlali ve suç olduğunu kaydederek, "Psikolojik, ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddetin yanı sıra aile içi şiddette özellikle töre, namus cinayetleri gibi şiddet türlerini sayabiliriz. Şiddetin türü ne olursa olsun gözardı edilmeksizin aynı önemde dikkate alınmalıdır. Yani psikolojik ve ekonomik şiddetin fiziksel şiddetle aynı öneme getirilmesi gerekir." diye konuştu.

Şiddete karşı toplumsal bilinçlendirmenin ve zihniyet dönüşümünde kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla acil eylem planların uygulanmaya sokulmasını öneren Wolff, "Bazen uygulamalarda görülen iyi hal indirimleri veya erkeğin şiddet uygulamasını meşrulaştıracak sebeplerin, haksız tahrik gibi durumların dikkate alınması caydırıcılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu durum kamuoyunda son derece huzursuzluk yaratmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Wolff, şiddeti önlemede toplumsal bilinçlendirme ve farkındalığın artırılmasını amaçlayan eğitim programların tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, medya çalışanlarına, ev hanımlarına yönelik gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, geniş katılımlı etkinlikler aracılığıyla sorunların bilimsel olarak tartışılacağı ortamlar oluşturulması gerektiğini söyledi.

Birçok bilim insanının, şiddetin kökünde çocukluk döneminin önemi üzerinde durduğuna işaret eden Wolff, bu eğitimlerin çocuklara ve gençlere yönelik uzmanlar tarafından tasarlanması gerektiğini kaydetti.

Wolff, GRÜ bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 2012 yılında kurulduğunu ifade ederek, merkezin kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele amacıyla sempozyum, panel, konferans gibi bilimsel etkinliklere imza atığını ve faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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