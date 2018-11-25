GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff, şiddetin türü ne olursa olsun gözardı edilmeksizin aynı önemde dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Yani psikolojik ve ekonomik şiddetin fiziksel şiddetle aynı öneme getirilmesi gerekir." dedi.

Wolff, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem dünyada hem de Türkiye'de güçsüzlere karşı şiddet olgusunun farklı derecelerde ve şekillerde yaygınlaşmasının, toplumda büyük bir tehdit ve korku yarattığını söyledi.

Medya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin de kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği yapmaları gerektiğini belirten Wolff, aile, kadın ve çocukları da içeren çeşitli eğitim ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Wolff, kadına yönelik her türlü şiddet veya ayrımcılığın insan hakları ihlali ve suç olduğunu kaydederek, "Psikolojik, ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddetin yanı sıra aile içi şiddette özellikle töre, namus cinayetleri gibi şiddet türlerini sayabiliriz. Şiddetin türü ne olursa olsun gözardı edilmeksizin aynı önemde dikkate alınmalıdır. Yani psikolojik ve ekonomik şiddetin fiziksel şiddetle aynı öneme getirilmesi gerekir." diye konuştu.