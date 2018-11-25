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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Trabzon, Artvin ve Bayburt'ta AK Parti İl Kadın Kolları tarafından yürüyüş düzenlendi

Trabzon, Artvin ve Bayburt'ta AK Parti İl Kadın Kolları tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, ilçe kadın kolları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile belediye başkan aday adaylarının katıldığı yürüyüş, Öğretmenevi önünden başladı.

Uzun Sokak boyunca alkışlar eşliğinde yürüyen kadınlar, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Kadın Allah'ın emanetidir", "Sesimizi sen de duy", "Sevgi şifadır" yazılı dövizler taşıdı.

Atatürk Alanı'nda sona eren yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Sürmen, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde devam ettiğini belirterek, "AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Türkiye'de ve dünyada kadınların, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde ettiğini kaydeden Sürmen, AK Parti döneminde Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası'nın Meclis'te kabul edildiğini söyledi.

Açıklamanın ardından açılan stantta Ayvazoğlu, Sürmen ve kadınlar, beyaz bir örtünün üzerine renkli kalemlerle şiddete karşı yazılar yazıp el baskısı yaptı.

- Artvin

AK Parti Artvin Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlik kapsamında Atapark mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Halitpaşa Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, "Kadına uzanan eller kırılsın", "Kadın Allah'ın emanetidir," "Kadına şiddete dur de" şeklinde slogan attı.

Yürüyüş sonunda grup adına basın açıklamasını okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Gülser Güray, kadına yönelik şiddetin aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olduğunu söyledi. Güray, "Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır." dedi.

Basın açıklamasına Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, partililer ve vatandaşlar destek verdi.
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- Bayburt

Bayburt'ta da Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden Türk Dünyası Parkı'na kadar yürüyen AK Parti İl Kadın Kolları üyesi grup, taşıdıkları pankartlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Yürüyüş sonunda grup adına basın bildirisini okuyan İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Süheyla Kırmızıoğlu, kadınların Türkiye'de ve dünyada yıllardır sürdürdüğü çeşitli mücadeleler ile büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağladığını dile getiren Kırmızıoğlu, "AK Parti kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınlara iş ve aile hayatını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleşmesi için çalışmalar yapmıştır." dedi.

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